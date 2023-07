Bahia anuncia Carol Melo como gerente de futebol do time feminino

O time feminino do Bahia tem uma nova gerente de futebol. O tricolor anunciou a contratação de Carol Melo. A profissional estava no Atlético-MG, onde ocupava o mesmo cargo, e acumula passagem pela Ferroviária.



A chegada de Carol Melo ao Bahia faz parte da reformulação que o clube pretende realizar no departamento de futebol feminino. Este ano, a equipe foi rebaixada para a Série A2 do Campeonato Brasileiro.



Carol Melo ocupava o posto de gerente de futebol feminino do Atlético-MG desde maio de 2021. No período, as alvinegras conseguiram o acesso para a Série A1, em 2021, e conquistaram dois títulos estaduais, em 2021 e 2022.