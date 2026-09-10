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Bahia anuncia contratação de jovem volante argentino que estava na Europa

Lautaro López, de 21 anos, chega por empréstimo do Montevideo City Torque e terá sua primeira experiência no futebol brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:24

Lautaro López é o novo camisa 18 do Bahia
Lautaro López é o novo camisa 18 do Bahia Crédito: Divulgação/ECB

Após acertar a venda de Mingo para o futebol mexicano, o Bahia segue ativo no mercado de transferências e anunciou nesta quinta-feira (10) a contratação do volante argentino Lautaro López, de 21 anos. O jogador chega ao Esquadrão por empréstimo do Montevideo City Torque, do Uruguai, e assinou vínculo até o fim da temporada.

A chegada do meio-campista está relacionada a uma movimentação interna do Grupo City, que controla o futebol do Bahia e também administra o Montevideo City Torque. Lautaro López será integrado ao elenco profissional na Cidade Tricolor e ficará sob avaliação da comissão técnica de Rogério Ceni ao longo dos próximos meses, período em que seu desempenho será analisado para definir os próximos passos do jogador.

As contratações mais caras da história do Bahia

Lucho Rodríguez foi contratado junto ao Liverpool-URU por R$ 65 milhões em 2024 por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Sanabria foi contratado junto ao Al Ain-EAU por R$ 32 milhões em agosto de 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luiz Gustavo foi contatado junto ao Vasco por R$ 32 milhões em agosto de 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Erick foi contratado junto ao Atlhetico-PR por R$ 28,7 milhões no começo de 2025 por Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Ramos Mingo foi contado junto ao Defensa y Justicia-ARG por R$ 27,4 milhões no começo de 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Caio Alexandre foi contratado junto ao Fortaleza por R$ 24,3 milhões em 2024 por Letícia Martins/ EC Bahia
Jean Lucas foi contrato junto ao Santos por R$ 24,2 milhões em 2024 por Tiago Caldas/EC Bahia
Erick Pulga foi contratado junto ao Ceará por R$ 18,8 milhões no começo de 2025 por Catarina Brandão/EC Bahia
Jhoanner Chávez foi contratado junto ao Indepiendente del Valle-EQU por R$ 18 milhões em 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Michel Araújo foi contratado junto São Paulo por R$ 17,3 milhões no começo de 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Román Gómez foi contratado junto ao Estudiantes por R$ 16,1 milhões em janeiro de 2026 por Divulgação
Cauly foi contratado junto ao Ludogorets-BUL por R$ 13,8 milhões em 2023 por Letícia Martins/EC Bahia
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Lucho Rodríguez foi contratado junto ao Liverpool-URU por R$ 65 milhões em 2024 por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

Nascido em Buenos Aires, Lautaro López começou a trajetória nas categorias de base do Vélez Sarsfield. O volante, porém, fez sua estreia como profissional pelo Defensa y Justicia, em 2023. No ano seguinte, passou a fazer parte da estrutura do Grupo City após ser contratado pelo Montevideo City Torque.

Pelo clube uruguaio, o argentino disputou 52 partidas antes de ser emprestado ao Lommel SK, da Bélgica. Na equipe europeia, também integrante do Grupo City, Lautaro entrou em campo 33 vezes e contribuiu com duas assistências.

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A transferência para o Bahia marca a primeira experiência do volante no futebol brasileiro. Com a saída de Mingo, ele será o nono estrangeiro do elenco tricolor, atingindo o limite de atletas de fora do país que podem ser relacionados para uma partida do Campeonato Brasileiro.

No setor, Lautaro encontrará forte concorrência de nomes como Acevedo, Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas.

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Bahia Mercado de Tranferências

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