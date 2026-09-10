REFORÇO GRINGO

Bahia anuncia contratação de jovem volante argentino que estava na Europa

Lautaro López, de 21 anos, chega por empréstimo do Montevideo City Torque e terá sua primeira experiência no futebol brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:24

Lautaro López é o novo camisa 18 do Bahia Crédito: Divulgação/ECB

Após acertar a venda de Mingo para o futebol mexicano, o Bahia segue ativo no mercado de transferências e anunciou nesta quinta-feira (10) a contratação do volante argentino Lautaro López, de 21 anos. O jogador chega ao Esquadrão por empréstimo do Montevideo City Torque, do Uruguai, e assinou vínculo até o fim da temporada.



A chegada do meio-campista está relacionada a uma movimentação interna do Grupo City, que controla o futebol do Bahia e também administra o Montevideo City Torque. Lautaro López será integrado ao elenco profissional na Cidade Tricolor e ficará sob avaliação da comissão técnica de Rogério Ceni ao longo dos próximos meses, período em que seu desempenho será analisado para definir os próximos passos do jogador.

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Nascido em Buenos Aires, Lautaro López começou a trajetória nas categorias de base do Vélez Sarsfield. O volante, porém, fez sua estreia como profissional pelo Defensa y Justicia, em 2023. No ano seguinte, passou a fazer parte da estrutura do Grupo City após ser contratado pelo Montevideo City Torque.

Pelo clube uruguaio, o argentino disputou 52 partidas antes de ser emprestado ao Lommel SK, da Bélgica. Na equipe europeia, também integrante do Grupo City, Lautaro entrou em campo 33 vezes e contribuiu com duas assistências.

A transferência para o Bahia marca a primeira experiência do volante no futebol brasileiro. Com a saída de Mingo, ele será o nono estrangeiro do elenco tricolor, atingindo o limite de atletas de fora do país que podem ser relacionados para uma partida do Campeonato Brasileiro.