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Bahia anuncia peneiras gratuitas para três categorias da base; confira datas, local e como participar

Avaliações gratuitas serão realizadas em Lauro de Freitas para atletas nascidos entre 2016 e 2018

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:37

Bahia
Bahia Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia abriu uma oportunidade para jovens que sonham em vestir a camisa do clube. Entre outubro e novembro, o Tricolor realizará três peneiras gratuitas para avaliar atletas interessados em fazer parte das categorias de base. As atividades serão destinadas a jogadores nascidos em 2016, 2017 e 2018.

As avaliações acontecerão na Arena Villas, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Todas as atividades terão início às 8h e serão organizadas de acordo com o ano de nascimento dos participantes.

A programação começa em 11 de outubro, quando serão avaliados os atletas nascidos em 2018, correspondentes à categoria Sub-8. Depois, no dia 1º de novembro, a peneira será destinada aos jogadores nascidos em 2017, da categoria Sub-9.

A última avaliação está marcada para 22 de novembro e será voltada aos nascidos em 2016, que integram a categoria Sub-10. Para participar, os jovens deverão apresentar documento de identificação, atestado médico e eletrocardiograma.

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Confira o cronograma: 

  • 11 de outubro: Atletas nascidos em 2018 (Sub-8)
  • 1º de novembro: Atletas nascidos em 2017 (Sub-9)
  • 22 de novembro: Atletas nascidos em 2016 (Sub-10)
  • Horário: 8h
  • Local: Arena Villas, Avenida Praia de Itapuã, 2266, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas-BA
  • Documentos necessários: documento de identificação do atleta, atestado médico e eletrocardiograma

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Bahia

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