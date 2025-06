ELE FICA

Bahia anuncia renovação de volante até o final de 2027

Jota já defendeu o Bahia em 10 oportunidades pelo time principal

O Bahia anunciou que renovou o contrato do meio-campista Jota até o fim de 2027. A extensão de contrato do Pivete de Aço foi anunciada na tarde desta sexta-feira (20), através das redes sociais do Esquadrão.>