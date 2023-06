Bahia aprimora a construção ofensiva antes de pegar o Grêmio

A chuva que caiu no CT Evaristo de Macedo não impediu a preparação do Bahia para o confronto com o Grêmio. Na manhã desta quinta-feira (29), o elenco tricolor voltou aos trabalhos de olho na partida deste sábado (1º), às 18h30, na Fonte Nova, pelo Brasileirão.



Cada vez mais perto do jogo, Renato Paiva faz os últimos ajustes na equipe. O treinador aproveitou o dia para comandar uma atividade com foco na construção ofensiva e finalizações. Na sequência, ele montou o time titular e fez um treino tático.