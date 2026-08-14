SOLIDARIEDADE

Bahia arrecada itens de higiene para mulheres vítimas de violência em ação durante jogo na Fonte Nova

Ação será realizada neste sábado (15), durante partida das Mulheres de Aço contra o Corinthians

Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:17

Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação

O Bahia realizará, neste sábado (15), uma campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal feminina durante o jogo das Mulheres de Aço contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A iniciativa integra as ações do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

Os itens arrecadados serão encaminhados a mulheres em situação de vulnerabilidade acolhidas pelo Batalhão de Proteção à Mulher. A proposta é contribuir com cuidados básicos e oferecer apoio a vítimas que passam por situações de violência.

Entre os produtos que podem ser doados estão absorventes, sabonetes, shampoos, condicionadores, escovas e cremes dentais, desodorantes e outros itens de higiene pessoal feminina.

Os pontos de coleta estarão disponíveis no setor Cadeira Inferior da Arena Fonte Nova. A torcida que for ao estádio para acompanhar a partida poderá entregar as doações no local.

O confronto entre Bahia e Corinthians será válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e está marcado para as 17h30 deste sábado.

O duelo também pode garantir ao Bahia uma vaga antecipada no mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino. Na quarta posição da tabela, a equipe precisa vencer o Corinthians para assegurar a classificação entre os oito primeiros sem depender de outros resultados. A missão, porém, será especialmente difícil. As Mulheres de Aço ainda não venceram o Corinthians, que soma sete títulos do Campeonato Brasileiro e seis da Libertadores. A equipe paulista é atuali líder do Brasileiro.

Serviço

Campanha Agosto Lilás – Arrecadação de produtos de higiene pessoal feminina

Jogo: Bahia x Corinthians, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data: sábado, 15 de agosto

Horário: 17h30

Local: Arena Fonte Nova

Ponto de coleta: setor Cadeira Inferior