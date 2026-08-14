Bahia arrecada itens de higiene para mulheres vítimas de violência em ação durante jogo na Fonte Nova

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Carol Neves
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:17
O Bahia realizará, neste sábado (15), uma campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal feminina durante o jogo das Mulheres de Aço contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A iniciativa integra as ações do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.
Os itens arrecadados serão encaminhados a mulheres em situação de vulnerabilidade acolhidas pelo Batalhão de Proteção à Mulher. A proposta é contribuir com cuidados básicos e oferecer apoio a vítimas que passam por situações de violência.
Entre os produtos que podem ser doados estão absorventes, sabonetes, shampoos, condicionadores, escovas e cremes dentais, desodorantes e outros itens de higiene pessoal feminina.
Os pontos de coleta estarão disponíveis no setor Cadeira Inferior da Arena Fonte Nova. A torcida que for ao estádio para acompanhar a partida poderá entregar as doações no local.
O confronto entre Bahia e Corinthians será válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e está marcado para as 17h30 deste sábado.
O duelo também pode garantir ao Bahia uma vaga antecipada no mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino. Na quarta posição da tabela, a equipe precisa vencer o Corinthians para assegurar a classificação entre os oito primeiros sem depender de outros resultados. A missão, porém, será especialmente difícil. As Mulheres de Aço ainda não venceram o Corinthians, que soma sete títulos do Campeonato Brasileiro e seis da Libertadores. A equipe paulista é atuali líder do Brasileiro.
Serviço
Campanha Agosto Lilás – Arrecadação de produtos de higiene pessoal feminina
Jogo: Bahia x Corinthians, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino
Data: sábado, 15 de agosto
Horário: 17h30
Local: Arena Fonte Nova
Ponto de coleta: setor Cadeira Inferior
Doações: produtos de higiene pessoal feminina destinados às mulheres vítimas de violência acolhidas pelo Batalhão de Proteção à Mulher.