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Bahia conhece adversário na semifinal do Brasileirão feminino

Após eliminar o Palmeiras, Tricolor de Aço terá o Corinthians pela frente

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 23:04

Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino Crédito: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF

O Bahia já sabe quem vai enfrentar na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Depois de eliminar o Palmeiras nos pênaltis e garantir uma classificação histórica, as Mulheres de Aço terão pela frente o Corinthians, atual campeão e maior vencedor da competição, na disputa por uma vaga na decisão.

O adversário foi definido nesta segunda-feira (7), quando o Corinthians venceu o Cruzeiro por 3x1, no Canindé, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final. A equipe paulista já havia vencido a partida de ida por 1x0, em Belo Horizonte, e avançou com duas vitórias no confronto.

Veja como foi a classificação das Mulheres de Aço

Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
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Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF

O Bahia, por sua vez, eliminou o Palmeiras após dois empates por 1x1 nas quartas de final. A classificação foi decidida nos pênaltis, com vitória tricolor por 5x4, e colocou o clube pela primeira vez entre os quatro melhores do Brasileirão Feminino.

Com a campanha, o Bahia também se tornou o primeiro clube nordestino a alcançar a semifinal da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino no atual formato. Agora, terá pela frente um Corinthians que busca o oitavo título nacional e é o atual hexacampeão do certame.

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Na outra semifinal, Flamengo e São Paulo disputam a segunda vaga na final. O Rubro-Negro eliminou a Ferroviária, enquanto o time paulista passou pelo Grêmio.

Tags:

Bahia Futebol Feminino

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