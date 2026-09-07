Bahia conhece adversário na semifinal do Brasileirão feminino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 23:04
O Bahia já sabe quem vai enfrentar na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Depois de eliminar o Palmeiras nos pênaltis e garantir uma classificação histórica, as Mulheres de Aço terão pela frente o Corinthians, atual campeão e maior vencedor da competição, na disputa por uma vaga na decisão.
O adversário foi definido nesta segunda-feira (7), quando o Corinthians venceu o Cruzeiro por 3x1, no Canindé, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final. A equipe paulista já havia vencido a partida de ida por 1x0, em Belo Horizonte, e avançou com duas vitórias no confronto.
Veja como foi a classificação das Mulheres de Aço
O Bahia, por sua vez, eliminou o Palmeiras após dois empates por 1x1 nas quartas de final. A classificação foi decidida nos pênaltis, com vitória tricolor por 5x4, e colocou o clube pela primeira vez entre os quatro melhores do Brasileirão Feminino.
Com a campanha, o Bahia também se tornou o primeiro clube nordestino a alcançar a semifinal da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino no atual formato. Agora, terá pela frente um Corinthians que busca o oitavo título nacional e é o atual hexacampeão do certame.
Na outra semifinal, Flamengo e São Paulo disputam a segunda vaga na final. O Rubro-Negro eliminou a Ferroviária, enquanto o time paulista passou pelo Grêmio.