Enquanto o time principal aproveita as férias, os jogadores da base do Bahia se preparam para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O tricolor divulgou a lista de atletas que representará o clube na principal competição de base do país.



A relação conta com 30 jogadores. O técnico Rogério Ferreira, que comanda o sub-20, chamou nomes como o volante Sidney e o meia-atacante Roger Gabriel, destaques nas categorias inferiores. O goleiro Arthur Jampa, campeão de um quadrangular internacional com a seleção brasileira sub-15, também foi lembrado.