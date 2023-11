Bahia divulga lista de sócios aptos para eleição de presidente do clube

O Bahia anunciou, nesta quarta-feira (22), a lista final de sócios que poderão participar da votação que vai eleger a nova Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo do clube. O pleito ocorre no dia 2 de dezembro, um sábado, e os sócios poderão escolher se votam presencialmente na Arena Fonte Nova ou através de plataforma virtual, das 9h às 17h.



Ao todo, o clube tem 28.831 sócios ativos, de acordo com números divulgados na última terça-feira (21). Já o número de sócios aptos para votar é de 7.857 torcedores. Esse grupo contempla aqueles que tem mais de 16 anos, estão associados ao clube há mais de um ano e em situação financeira adimplente. Os sócios tiveram até o dia 14 de novembro para regularizar a situação financeira ou de cadastro, e assim poderem participar do momento do clube. A lista de sócios aptos pode ser acessada neste link.