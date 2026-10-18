ATUAÇÃO DECEPCIONANTE

Bahia é dominado pelo Flamengo, perde por 3x0 na Fonte Nova e desperdiça chance de entrar no G-4

Esquadrão não viu a cor da bola e foi derrotado pelo Rubro-negro carioca com gols de Jorginho, Plata e Paquetá

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 20:35

Bahia x Flamengo - 32ª rodada Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Sem ver a cor da bola, o Bahia foi dominado e derrotado pelo Flamengo por 3x0 na Arena Fonte Nova, na noite deste domingo (18), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar só não foi mais elástico graças a uma grande atuação de Ronaldo. Com o resultado, o Esquadrão perdeu uma sequência de oito jogos de invencibilidade como mandante e ainda desperdiçou uma grande chance de entrar no G-4.

O primeiro tempo foi um verdadeiro amasso do Flamengo, mas o Bahia conseguiu ir para o intervalo com o empate, muito por causa de Ronaldo, autor de sete defesas só nos 45 minutos iniciais. Na segunda etapa, quando o time parecia enfim engrenar, o Flamengo mostrou eficiência no contra-ataque e matou a partida com gols de Jorginho, Plata e Paquetá.

O Tricolor segue com 49 pontos, mas caiu da quinta para a sétima colocação com os demais resultados da rodada. Ainda assim, está apenas dois pontos atrás do Cruzeiro, que agora fecha o G-4. A chance de recuperação vem no próximo sábado (24), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada.

Veja como foi a derrota do Bahia para o Flamengo 1 de 8

O JOGO

O duelo na Fonte Nova começou agitado, com o Flamengo chegando com perigo logo após o pontapé inicial. Com apenas segundos de jogo, Jorginho achou um ótimo passe em profundidade para Pedro, que saiu cara a cara, bateu na saída de Ronaldo e só não marcou porque David Duarte salvou em cima da linha. Minutos depois, o Bahia teve a chance de responder com Alejo, que interceptou um passe do goleiro Rossi. Antes que pudesse finalizar de fora da área para o gol vazio, porém, foi empurrado por Pulgar, e o árbitro marcou a falta.

Passado o começo de lá e cá, não demorou para o Flamengo tomar conta do jogo. Com a posse de bola na casa dos 70%, a equipe carioca encurralou o Bahia em sua própria área e criou chance atrás de chance. Entre os 9 e os 14 minutos, Carrascal finalizou três vezes, todas paradas por Ronaldo. Em seguida, foi a vez de Pedro aparecer sozinho na grande área e cabecear fraco, para mais uma defesa do arqueiro tricolor.

Em um raro momento em que conseguiu furar a marcação alta rubro-negra e sair jogando, o Esquadrão quase marcou. Aos 16 minutos, em jogada rápida pela direita, Kike invadiu a área e cruzou rasteiro para Alejo, que só não empurrou para o gol vazio porque Léo Ortiz fez o corte na hora H. No rebote, a bola sobrou para Juba na entrada da área, mas o lateral bateu forte, por cima do gol.

O lance, no entanto, foi isolado. O Bahia seguiu sem respostas para a forte pressão do Flamengo, que só não abriu o placar por causa de novas boas intervenções de Ronaldo. Aos 25, após cobrança de escanteio, Pulgar apareceu sozinho na segunda trave e acertou um voleio que parou no goleiro. Antes do intervalo, Ronaldo ainda fez dois milagres: primeiro, numa chance cara a cara de Carrascal; depois, num chute à queima-roupa de Pedro, que ele defendeu de calcanhar.

Na volta do intervalo, o roteiro parecia o mesmo. Logo no primeiro minuto, Carrascal deu um passe em profundidade para Samuel Lino, que cortou para dentro, saiu cara a cara e bateu cruzado, para defesa com as pernas de Ronaldo. Apesar do susto, não demorou para o Bahia mudar de postura e passar a dominar as ações. Com as linhas mais avançadas e uma marcação mais agressiva, o Esquadrão começou a fazer com o Flamengo o que vinha sofrendo e o empurrou para o próprio campo.

Porém, justamente no melhor momento tricolor, o Flamengo encontrou um pênalti em contra-ataque rápido. Aos 17 minutos, após recuperar a bola na intermediária, Pedro aproveitou as linhas adiantadas do Bahia e lançou Carrascal, que avançou com a bola dominada até ser derrubado na área por Marco Moreno. Na cobrança, Jorginho deslocou Ronaldo e abriu o placar.

Mesmo com o duro golpe, o Esquadrão não desanimou e manteve a postura ofensiva em busca do empate. O problema é que o time não transformava o volume de jogo em boas chances e cedia muitos espaços para os contra-ataques do Flamengo. Foi assim, aos 27 minutos, que a equipe carioca matou o jogo: com a defesa do Bahia desarrumada, o Flamengo trocou passes rapidamente até a bola chegar a Samuel Lino, pela esquerda, que cruzou com precisão para Plata ampliar de peixinho na segunda trave.

Se o primeiro gol não havia abalado o ímpeto do Esquadrão, o segundo foi um balde de água fria. O time se entregou em campo, e o terceiro gol virou questão de tempo. Ele veio aos 31 minutos, numa pintura de Paquetá: pegando a sobra de um escanteio, o meia deu um chapéu em Juba, driblou Caio Alexandre e finalizou de chapa, com categoria.

Com o jogo decidido e o Bahia sem forças para reagir, o Flamengo apenas administrou o resultado sem correr riscos. Nos minutos finais, a equipe carioca trocou passes com calma, sob gritos de “olé” da torcida visitante, e ainda criou chances para ampliar, mas parou novamente em Ronaldo. O goleiro terminou a partida com 11 defesas e evitou uma frustração ainda maior para a torcida tricolor, que compareceu em bom número, como de costume, mas deixou a Fonte Nova decepcionada com o desempenho do time.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x3 Flamengo - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro); Kike Olivera (Ademir), Erick Pulga (Sanabria) e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Emerson Royal; Pulgar (De la Cruz), Jorginho e Plata; Carrascal (Paquetá), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Freitas). Técnico: Leonardo Jardim.

Local: Arena Fonte Nova, Salvador.

Público pagante: 47.151

Renda: R$ 2.764.829,00

Gols: Gol: Jorginho, Plata e Paquetá (Flamengo)

Cartões amarelos: Kike Olivera, Jean Lucas (Bahia) / Léo Pereira, Pulgar (Flamengo)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG).