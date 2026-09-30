TIME DA VIRADA

Bahia é o time que mais pontua após sair atrás do placar no Brasileirão; veja ranking

Tricolor somou 22 dos seus 46 pontos em jogos nos quais começou perdendo

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:55

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Levar o primeiro gol está longe de ser sinônimo de derrota para o Bahia no Campeonato Brasileiro. O Esquadrão é o time que mais somou pontos na competição depois de sair atrás no placar: são 22, cinco a mais que o Fluminense, segundo colocado nesse recorte. O número representa quase metade dos 46 pontos conquistados pela equipe de Rogério Ceni no certame até aqui. Ao todo, o Bahia saiu em desvantagem e conseguiu reagir em 12 partidas, com cinco viradas e sete empates.

Confira o ranking dos times que mais pontuaram após sair atrás do placar no Brasileirão: 1 de 20

Cinco viradas que valeram 15 pontos

Os triunfos de virada respondem pela maior parte da pontuação do Bahia nesse recorte. O primeiro veio logo na estreia, com o 2x1 sobre o Corinthians, fora de casa. Na 11ª rodada, o roteiro se repetiu longe de Salvador, com outro 2x1, desta vez sobre o Mirassol.

Na 18ª rodada, o torcedor viu a reação acontecer na Fonte Nova, na vitória por 2x1 sobre o Botafogo. O jogo marcou o início da maior sequência invicta do clube na era dos pontos corridos.

As duas viradas mais recentes vieram em rodadas seguidas e pelo mesmo placar: 3x2 sobre o Internacional, em casa, na 25ª rodada, e 3x2 sobre o Bragantino, em Bragança Paulista, na 26ª. Neste último jogo, os gols tricolores foram de Luciano Juba, Alejo Véliz e Erick.

Sete empates arrancados

Os outros sete pontos vieram de empates em partidas nas quais o Bahia esteve atrás. O primeiro foi ainda na 2ª rodada, no 1x1 com o Fluminense, justamente o vice-líder deste ranking. Três rodadas depois, o time buscou o 1x1 no Ba-Vi, diante do Vitória.

Na sequência do primeiro turno, o Tricolor evitou derrotas contra Santos (2x2), na 13ª rodada, São Paulo (2x2), na 14ª, e Grêmio (1x1), na 16ª. Já no início do returno, reagiu para empatar por 1x1 com Atlético-MG, na 19ª rodada, e Corinthians, na 20ª.

Só os líderes resistiram

A força do Bahia nesse aspecto fica ainda mais evidente quando se olha para os jogos em que a reação não veio. Em todo o campeonato, o Tricolor saiu atrás no placar em 15 partidas e só não conseguiu pontuar em três delas, justamente contra os três primeiros colocados do Brasileirão.

Na 10ª rodada, perdeu por 2x1 para o Palmeiras, na Fonte Nova. Na 12ª, foi derrotado por 2x0 pelo Flamengo, fora de casa. E, na 28ª rodada, caiu por 2x1 diante do Athletico-PR. Ou seja, em 80% das vezes em que levou o primeiro gol, o time conseguiu somar pontos.

O outro lado da moeda

Se o Bahia sabe reagir como poucos, o mesmo não se pode dizer da capacidade de segurar resultados. Em quatro partidas, o Tricolor abriu o placar e viu o adversário buscar a reação. O caso mais marcante foi na 8ª rodada, quando o time saiu na frente contra o Remo, em Belém, mas acabou goleado por 4x1.

Na 15ª rodada, o Bahia também começou vencendo e terminou derrotado por 2x1, jogando em casa. Duas rodadas depois, na 17ª, a história se repetiu diante do Coritiba, fora de casa, com derrota por 3x2, a última sofrida pelo time antes da maior sequência invicta de sua história nos pontos corridos. Já na 23ª rodada, a vantagem inicial se transformou em um empate por 3 a 3 com a Chapecoense.