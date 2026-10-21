Bahia e Vitória devem juntos mais de meio bilhão; confira os detalhes das dívidas da dupla Ba-Vi

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:13
A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf), responsável pelo fair play financeiro no país, divulgou o Painel de Solvência, que reúne a situação financeira dos 40 clubes das Séries A e B do Brasileiro. A ferramenta mostra quanto cada equipe devia no balanço de 31 de dezembro de 2025 e quais clubes declararam pagamentos em atraso em 30 de junho de 2026. O Bahia aparece com dívida de R$ 357 milhões, a 15ª maior da Série A, enquanto o Vitória vem logo atrás, em 16º, com R$ 288 milhões.
Somados, os 40 clubes deviam R$ 19,99 bilhões no fim do ano passado: R$ 17,34 bilhões na Série A e R$ 2,65 bilhões na Série B. A conta inclui dívidas de curto e de longo prazo, mesmo as que ainda não venceram. Ficam de fora as receitas recebidas antecipadamente, como adiantamentos de patrocínio e de direitos de TV, que a agência considera receita a cumprir, e não dinheiro a pagar.
Ranking das dívidas dos clubes das Séries A e B
Cerca de 70% da dívida do Bahia, ou R$ 251 milhões, vem de transferências de atletas. A parte trabalhista e tributária soma R$ 31 milhões.
O balanço tricolor mostra R$ 1,03 bilhão em bens e direitos e patrimônio líquido positivo de R$ 624 milhões. Pouco mais da metade da dívida (56%) vence em até 12 meses, e os recursos de curto prazo do clube cobriam 79% desse valor. Fora da conta, o Bahia tinha ainda R$ 50 milhões em receitas recebidas antecipadamente.
Na declaração de 30 de junho, o clube informou não ter nenhum pagamento em atraso, seja de salários, transferências ou impostos. O Tricolor também não está em recuperação judicial nem em plano de credores. Na Série A, apenas outros cinco clubes estão na mesma situação: Chapecoense, Flamengo, Mirassol, Palmeiras e RB Bragantino.
No Vitória, o perfil da dívida é bem diferente. Do total de R$ 288 milhões, R$ 177 milhões (62%) estão em obrigações trabalhistas, impostos e parcelamentos. Outros R$ 62 milhões são provisões para processos judiciais, e as transferências de atletas somam R$ 7 milhões.
O balanço rubro-negro mostra patrimônio líquido negativo de R$ 300 milhões, com R$ 107 milhões em bens e direitos. Os recursos de curto prazo cobriam apenas 20% das dívidas que vencem em até um ano. Fora da conta, o clube tinha R$ 119 milhões em receitas recebidas antecipadamente.
Na declaração de 30 de junho, o Vitória informou atrasos nas três categorias acompanhadas pela agência. Nos salários, as pendências se referem a dívidas anteriores a 2026. Em transferências e impostos, há atrasos também em compromissos assumidos já nesta temporada. O clube tem um plano coletivo de pagamento de credores aprovado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) em dezembro de 2022, e as dívidas incluídas nesse acordo são consideradas renegociadas, não atrasadas.
Dos 40 clubes, 25 declararam alguma dívida em atraso em 30 de junho. Outros 16 estão em recuperação judicial ou em plano de pagamento de credores, sendo que sete deles estão nas duas situações.