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Bahia e Vitória devem juntos mais de meio bilhão; confira os detalhes das dívidas da dupla Ba-Vi

Levantamento da Anresf mostra perfis bem diferentes de endividamento entre os rivais baianos; veja quem está em dia e quem declarou atrasos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:13

Bahia x Vitória
Bahia x Vitória Crédito: Rafael Ribeiro/ECB e Victor Ferreira/ECV

A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf), responsável pelo fair play financeiro no país, divulgou o Painel de Solvência, que reúne a situação financeira dos 40 clubes das Séries A e B do Brasileiro. A ferramenta mostra quanto cada equipe devia no balanço de 31 de dezembro de 2025 e quais clubes declararam pagamentos em atraso em 30 de junho de 2026. O Bahia aparece com dívida de R$ 357 milhões, a 15ª maior da Série A, enquanto o Vitória vem logo atrás, em 16º, com R$ 288 milhões.

Somados, os 40 clubes deviam R$ 19,99 bilhões no fim do ano passado: R$ 17,34 bilhões na Série A e R$ 2,65 bilhões na Série B. A conta inclui dívidas de curto e de longo prazo, mesmo as que ainda não venceram. Ficam de fora as receitas recebidas antecipadamente, como adiantamentos de patrocínio e de direitos de TV, que a agência considera receita a cumprir, e não dinheiro a pagar.

Ranking das dívidas dos clubes das Séries A e B

Atlético-MG (Série A) – R$ 2,21 bilhões por Reprodução
Corinthians (A) – R$ 2,08 bilhões por Reprodução
Botafogo (A) – R$ 1,78 bilhão por Reprodução
Cruzeiro (A) – R$ 1,28 bilhão por Reprodução
Palmeiras (A) – R$ 1,13 bilhão por Reprodução
Internacional (A) – R$ 1,05 bilhão por Reprodução
Fluminense (A) – R$ 1,04 bilhão por Reprodução
Santos (A) – R$ 999 milhões por Reprodução
Vasco (A) – R$ 963 milhões por Reprodução
Flamengo (A) – R$ 950 milhões por Reprodução
São Paulo (A) – R$ 917 milhões por Reprodução
Grêmio (A) – R$ 811 milhões por Reprodução
RB Bragantino (A) – R$ 727 milhões por Reprodução
Athletico-PR (A) – R$ 374 milhões por Reprodução
Bahia (A) – R$ 357 milhões por Reprodução
Sport (B) – R$ 324 milhões por Reprodução
Náutico (B) – R$ 291 milhões por Reprodução
Vitória (A) – R$ 288 milhões por Reprodução
Fortaleza (B) – R$ 276 milhões por Reprodução
Avaí (B) – R$ 266 milhões por Reprodução
Ponte Preta (B) – R$ 235 milhões por Reprodução
Ceará (B) – R$ 217 milhões por Reprodução
América-MG (B) – R$ 182 milhões por Reprodução
Chapecoense (A) – R$ 171 milhõ por Reprodução
Novorizontino (B) – R$ 167 milhões por Reprodução
Vila Nova (B) – R$ 155,4 milhões por Reprodução
Coritiba (A) – R$ 154,6 milhões por Reprodução
Goiás (B) – R$ 114 milhões por Reprodução
Botafogo-SP (B) – R$ 89 milhões por Reprodução
São Bernardo (B) – R$ 77 milhões por Reprodução
Athletic (B) – R$ 72 milhões por Reprodução
Londrina (B) – R$ 44 milhões por Reprodução
Atlético-GO (B) – R$ 42 milhões por Reprodução
Cuiabá (B) – R$ 40 milhões por Reprodução
Remo (A) – R$ 37 milhões por Reprodução
Criciúma (B) – R$ 30 milhões por Reprodução
Juventude (B) – R$ 22 milhões por Reprodução
Mirassol (A) – R$ 7,4 milhões por Reprodução
Operário-PR (B) – R$ 4,2 milhões por Reprodução
CRB (B) – R$ 900 mil por Reprodução
1 de 40
Atlético-MG (Série A) – R$ 2,21 bilhões por Reprodução

Bahia: dívida concentrada em contratações

Cerca de 70% da dívida do Bahia, ou R$ 251 milhões, vem de transferências de atletas. A parte trabalhista e tributária soma R$ 31 milhões.

O balanço tricolor mostra R$ 1,03 bilhão em bens e direitos e patrimônio líquido positivo de R$ 624 milhões. Pouco mais da metade da dívida (56%) vence em até 12 meses, e os recursos de curto prazo do clube cobriam 79% desse valor. Fora da conta, o Bahia tinha ainda R$ 50 milhões em receitas recebidas antecipadamente.

Na declaração de 30 de junho, o clube informou não ter nenhum pagamento em atraso, seja de salários, transferências ou impostos. O Tricolor também não está em recuperação judicial nem em plano de credores. Na Série A, apenas outros cinco clubes estão na mesma situação: Chapecoense, Flamengo, Mirassol, Palmeiras e RB Bragantino.

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Vitória: passivo trabalhista e atrasos declarados

No Vitória, o perfil da dívida é bem diferente. Do total de R$ 288 milhões, R$ 177 milhões (62%) estão em obrigações trabalhistas, impostos e parcelamentos. Outros R$ 62 milhões são provisões para processos judiciais, e as transferências de atletas somam R$ 7 milhões.

O balanço rubro-negro mostra patrimônio líquido negativo de R$ 300 milhões, com R$ 107 milhões em bens e direitos. Os recursos de curto prazo cobriam apenas 20% das dívidas que vencem em até um ano. Fora da conta, o clube tinha R$ 119 milhões em receitas recebidas antecipadamente.

Na declaração de 30 de junho, o Vitória informou atrasos nas três categorias acompanhadas pela agência. Nos salários, as pendências se referem a dívidas anteriores a 2026. Em transferências e impostos, há atrasos também em compromissos assumidos já nesta temporada. O clube tem um plano coletivo de pagamento de credores aprovado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) em dezembro de 2022, e as dívidas incluídas nesse acordo são consideradas renegociadas, não atrasadas.

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Panorama geral

Dos 40 clubes, 25 declararam alguma dívida em atraso em 30 de junho. Outros 16 estão em recuperação judicial ou em plano de pagamento de credores, sendo que sete deles estão nas duas situações.

Tags:

Bahia Vitória

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