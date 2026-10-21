FAIR PLAY FINANCEIRO

Bahia e Vitória devem juntos mais de meio bilhão; confira os detalhes das dívidas da dupla Ba-Vi

Levantamento da Anresf mostra perfis bem diferentes de endividamento entre os rivais baianos; veja quem está em dia e quem declarou atrasos

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:13

Bahia x Vitória Crédito: Rafael Ribeiro/ECB e Victor Ferreira/ECV

A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf), responsável pelo fair play financeiro no país, divulgou o Painel de Solvência, que reúne a situação financeira dos 40 clubes das Séries A e B do Brasileiro. A ferramenta mostra quanto cada equipe devia no balanço de 31 de dezembro de 2025 e quais clubes declararam pagamentos em atraso em 30 de junho de 2026. O Bahia aparece com dívida de R$ 357 milhões, a 15ª maior da Série A, enquanto o Vitória vem logo atrás, em 16º, com R$ 288 milhões.

Somados, os 40 clubes deviam R$ 19,99 bilhões no fim do ano passado: R$ 17,34 bilhões na Série A e R$ 2,65 bilhões na Série B. A conta inclui dívidas de curto e de longo prazo, mesmo as que ainda não venceram. Ficam de fora as receitas recebidas antecipadamente, como adiantamentos de patrocínio e de direitos de TV, que a agência considera receita a cumprir, e não dinheiro a pagar.

Ranking das dívidas dos clubes das Séries A e B 1 de 40

Bahia: dívida concentrada em contratações

Cerca de 70% da dívida do Bahia, ou R$ 251 milhões, vem de transferências de atletas. A parte trabalhista e tributária soma R$ 31 milhões.

O balanço tricolor mostra R$ 1,03 bilhão em bens e direitos e patrimônio líquido positivo de R$ 624 milhões. Pouco mais da metade da dívida (56%) vence em até 12 meses, e os recursos de curto prazo do clube cobriam 79% desse valor. Fora da conta, o Bahia tinha ainda R$ 50 milhões em receitas recebidas antecipadamente.

Na declaração de 30 de junho, o clube informou não ter nenhum pagamento em atraso, seja de salários, transferências ou impostos. O Tricolor também não está em recuperação judicial nem em plano de credores. Na Série A, apenas outros cinco clubes estão na mesma situação: Chapecoense, Flamengo, Mirassol, Palmeiras e RB Bragantino.

Vitória: passivo trabalhista e atrasos declarados

No Vitória, o perfil da dívida é bem diferente. Do total de R$ 288 milhões, R$ 177 milhões (62%) estão em obrigações trabalhistas, impostos e parcelamentos. Outros R$ 62 milhões são provisões para processos judiciais, e as transferências de atletas somam R$ 7 milhões.

O balanço rubro-negro mostra patrimônio líquido negativo de R$ 300 milhões, com R$ 107 milhões em bens e direitos. Os recursos de curto prazo cobriam apenas 20% das dívidas que vencem em até um ano. Fora da conta, o clube tinha R$ 119 milhões em receitas recebidas antecipadamente.

Na declaração de 30 de junho, o Vitória informou atrasos nas três categorias acompanhadas pela agência. Nos salários, as pendências se referem a dívidas anteriores a 2026. Em transferências e impostos, há atrasos também em compromissos assumidos já nesta temporada. O clube tem um plano coletivo de pagamento de credores aprovado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) em dezembro de 2022, e as dívidas incluídas nesse acordo são consideradas renegociadas, não atrasadas.

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