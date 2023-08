Representante da Associação no CF da SAF será escolhido pelos conselheiros. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia elegerá nesta quinta-feira (10), o representante da Associação no Conselho Fiscal da SAF. O pleito será realizado durante reunião do Conselho Deliberativo, com início previsto às 18h30.



Ao todo, quatro conselheiros apresentaram inscrição para disputar o posto no Conselho Fiscal, Os candidatos são:



Bernardo Arju Ribeiro Abreu;



Jorge Henrique Teixeira de Mendonça;



Pedro Marcio Daltro dos Santos;

Renato Gueudeville Penna Filho.

Pelo acordo de venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia para o Grupo City, a Associação Esporte Clube Bahia fica com 10% das ações, enquanto o Investidor, sócio majoritário, é dono de 90%.

O conselheiro indicado pela Associação para ocupar a cadeira no Conselho Fiscal terá a missão de acompanhar e fiscalizar a gestão do Grupo City no Esquadrão.