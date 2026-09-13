Bahia elimina o Náutico nos pênaltis e avança à final da Copa do Nordeste Sub-20

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Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 08:04
A aposta do técnico Leonardo Galbes em Victor foi decisiva para colocar o Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20. Acionado nos minutos finais especialmente para a disputa de pênaltis, o goleiro defendeu uma cobrança e ajudou o Tricolor a eliminar o Náutico por 4 a 3 neste sábado (12), no estádio Joia da Princesa.
As penalidades foram necessárias depois de uma partida sem gols. Bahia e Náutico haviam vencido todos os quatro compromissos anteriores no torneio, mas nenhuma das equipes conseguiu manter o desempenho perfeito durante o tempo regulamentar da semifinal.
Bahia e Nático pela semifinal da Copa do Nordeste sub-20
Santana foi o único jogador do Bahia a desperdiçar sua cobrança. Roger Gabriel, Wendel, Fernando Gabriel e Alysson marcaram e confirmaram a classificação tricolor.
Agora, o Esquadrão enfrentará o Fortaleza, que chegou à final após derrotar o Estrela de Março por 3 a 1, na Arena Cajueiro. Os dois jogos que definirão o campeão serão realizados em 19 e 26 de setembro.
Por ter construído a melhor campanha, o Bahia fará a segunda partida diante de sua torcida. Será a oportunidade de tentar novamente o título depois do vice-campeonato de 2025, quando a equipe perdeu a decisão para outro adversário cearense, o Ceará.
Leonardo Galbes escalou o Bahia com Iuri, Wendel, Gerald, Saymon, Santana, Sidney, Pedrinho, Roger, Kauê Furquim, Carioca e Dell. Durante o confronto, Victor, Alysson, Fernando Gabriel, Dyllan e Ryan Nascimento foram acionados.