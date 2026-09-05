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Bahia elimina o Palmeiras nos pênaltis e faz história no Brasileirão Feminino

Com a classificação, o Esquadrão se tornou o primeiro time nordestino a chegar à semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15:57

Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino Crédito: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF

O Bahia fez história no Campeonato Brasileiro Feminino. Pela primeira vez, um clube do Nordeste está entre os quatro melhores da competição. As Mulheres de Aço eliminaram o Palmeiras na noite da última sexta-feira (4), na Arena Barueri, após empate em 1x1 no tempo normal e vitória por 5x4 nos pênaltis, garantindo uma vaga inédita na semifinal do Brasileirão Feminino A1.

Depois de outro empate em 1x1 no jogo de ida, na Arena Fonte Nova, o Palmeiras saiu na frente ainda no primeiro tempo do confronto de volta, com gol de Raíssa Bahia. O Bahia, porém, reagiu na etapa final e conseguiu buscar o empate com Dan. Com a igualdade mantida até o apito final, a definição da vaga foi para os pênaltis.

Nas cobranças, Gica, Isa Fernandes, Tati, Wendy e Cássia converteram para o Bahia. A goleira Yanne Lopes foi decisiva ao defender a cobrança de Tainá Maranhão, a terceira do Palmeiras, e assegurar o avanço das Mulheres de Aço.

Veja como foi a classificação das Mulheres de Aço

Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF
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Bahia elimina o Palmeiras e se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino por Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF

Marca histórica

A classificação coloca o Bahia em um patamar inédito para o futebol nordestino. Antes da campanha tricolor em 2026, nenhum clube da região havia conseguido alcançar as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino.

O Esquadrão já havia estabelecido sua melhor campanha na primeira fase desta edição, quando terminou na sexta colocação, superando o sétimo lugar obtido pelo próprio clube em 2025. Agora, a equipe comandada por Felipe Freitas foi além e garantiu presença entre os quatro melhores times do país.

“É um misto de êxtase, alegria e realização. Infelizmente, eu não consigo descrever. O jogo ocorreu como é ser Bahia. O Bahia acaba sendo sofrido algumas vezes”, afirmou Felipe Freitas após a partida.

No comando da equipe desde agosto de 2024, o treinador também destacou a importância da campanha para o desenvolvimento do futebol feminino do Bahia. Para Felipe, a classificação é consequência do processo de estruturação do clube e dos investimentos realizados pela SAF.

“A sensação é muito boa, porque fazer história é algo que a gente, como você citou, ainda não consegue dimensionar. Mas tenho certeza de que, daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, vocês vão falar de um clube que, há dois anos, no cenário nacional, tinha acesso, descenso, acesso, descenso, sucessivamente. Então, ele se estrutura, tem investimento, traz uma SAF que olha com seriedade para o futebol feminino, conta com gestores e diretores completamente competentes e busca profissionais e atletas para colocar no cenário nacional o primeiro time nordestino”, afirmou.

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Bahia se preparou para os pênaltis

A disputa por penalidades também foi resultado de um trabalho específico realizado pelo Bahia ao longo da temporada. Felipe Freitas revelou que a comissão técnica preparou o elenco para uma eventual decisão nos pênaltis e chegou a contabilizar 2.632 cobranças nos treinamentos, uma média de 15,2 por sessão.

“Se a gente fosse para os pênaltis, eu tinha certeza de que éramos a equipe que mais treinou pênaltis neste ano. Se não estiver falando errado, foram 2.632 pênaltis treinados, uma média de 15,2 por sessão de treino. Tudo computado e qualificado. Nós estudamos muito as cobradoras, e o André faz um trabalho excepcional com a Yanne”, explicou.

O trabalho acabou sendo colocado à prova na Arena Barueri e funcionou. Além de converter sua cobrança, Yanne Lopes defendeu uma das penalidades do Palmeiras e foi fundamental para a classificação histórica.

Quem o Bahia pode enfrentar na semifinal

Agora, o Bahia aguarda a definição do outro confronto das quartas de final para conhecer seu adversário na semifinal. Cruzeiro e Corinthians disputam a última vaga da chave.

No primeiro duelo entre as equipes, o Corinthians venceu por 1x0, em Minas Gerais. O confronto de volta será disputado nesta segunda-feira (7), às 17h, em São Paulo, e definirá quem enfrentará as Mulheres de Aço na próxima fase.

“A gente sempre falou sobre acreditar. Quando cheguei ao Bahia, dizia para as pessoas: nós precisamos começar acreditando, vamos chegar longe, seremos finalistas e temos que jogar como campeões. Isso é difícil, mas, se formos merecedores, conseguiremos ser finalistas”, projetou Felipe Freitas.

Tags:

Bahia Palmeiras Futebol Feminino

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