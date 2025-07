FRUSTRAÇÃO

Bahia empilha chances perdidas e empata com o Fortaleza pelo Brasileirão

Esquadrão fica no empate em 1x1 no duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Gilberto Barbosa

Publicado em 19 de julho de 2025 às 18:11

Bahia empatou com o Fortaleza em 1x1 Crédito: Rafael Rodrigues/ECBahia

Em um jogo movimentado, com quatro gols anulados e um festival de chances perdidas, Bahia e Fortaleza empataram por 1x1 pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense abriu o placar com Marinho, aos 29 minutos do primeiro tempo e o Esquadrão empatou aos 34 minutos da etapa final, após desvio de Matheus Pereira em chute de Rodrigo Nestor.>

Com o empate, o Esquadrão deixa escapar a sequência de três triunfos na competição e volta os olhos para o confronto contra o América de Cali, na próxima terça (22), pela Copa Sul-Americana. Em 4º lugar no campeonato, a equipe corre risco de perder duas posições na tabela, caso Palmeiras e Botafogo vençam seus jogos. O tricolor volta a campo pela Série A no próximo dia 27, contra o Juventude, na Arena Fonte Nova.>

O jogo>

Assim como no duelo pela competição regional, o Fortaleza começou a partida acelerando as jogadas visando surpreender o Bahia. A postura quase deu frutos no primeiro minuto, quando Lucero recebeu passe na grande área, mas teve o chute travado pela zaga. >

Apesar da chance logo no início, os minutos iniciais foram pouco movimentados. O Leão do Pici tentava espetar em contra-ataques, enquanto o Esquadrão buscava construir as jogadas. No entanto, as equipes não eram efetivas e esbarravam nas defesas adversárias. Os momentos de maior emoção ficaram por conta do goleiro Magrão, que assustou a torcida em dois lances com o atacante Erick Pulga, aos 4 e aos 9. >

As primeiras chances de perigo no jogo surgiram após os 20 minutos. Primeiro com o Bahia aos 21, em cabeçada de David Duarte defendida por Magrão. O Fortaleza respondeu no minuto seguinte em contra-ataques com Marinho, que obrigou defesa de Marcos Felipe em chute da intermediária, e Breno Lopes que ganhou da zaga na corrida e mandou pra fora. >

A melhor chance do Esquadrão na primeira etapa foi aos 24. Após falha da zaga do Fortaleza na saída de bola, Pulga tentou empurrar para o gol, mas Magrão defendeu. A bola sobrou para Lucho Rodriguez sozinho na intermediária, mas o uruguaio chutou pra fora. >

Aos 29, o Leão do Pici tirou o zero do placar. Em cobrança de escanteio, Marcos Felipe afastou a bola, que caiu nos pés de Marinho, na intermediária. O atacante do time cearense acertou mais um ‘mini míssil aleatório’, que estufou a rede tricolor. Fortaleza 1x0 Bahia. O golaço quebrou um tabu de dois meses da equipe sem sair em vantagem nos jogos. >

A equipe cearense se animou após o gol e foi para o ataque. Aos 31, Brítez reclamou de pênalti na área do Bahia, mas o juiz mandou seguir. Seis minutos depois, Breno Lopes foi lançado, bateu Jean Lucas na corrida e chutou na saída de Marcos Felipe. A bola bateu na trave e voltou para Marinho no rebote, que chutou por cima. >

O primeiro tempo parecia se encerrar sem novas grandes chances quando, aos 45, Lucho Rodriguez recebeu na área, após boa jogada de Ademir, e chutou rasteiro para defesa de Magrão.>

O Bahia voltou do intervalo com uma mudança: Cauly no lugar de Lucho Rodríguez. Aos 3, Pulga lembrou os tempos de Ceará e provocou a torcida do Fortaleza, causando uma confusão em campo, que resultou em quatro amarelados. Dois minutos depois, Ademir empurrou para as redes, mas estava impedido. >

A mudança surtiu efeito e o Esquadrão passou a controlar as ações da partida. A primeira chance foi aos 8, quando Luciano Juba recebeu um ótimo passe de Pulga e tentou encobrir o goleiro Magrão, mas mandou por cima. >

O Fortaleza respondeu quatro minutos depois com Breno Lopes, que teve gol anulado por impedimento. Aos 13, Éverton Ribeiro foi lançado por Pulga na entrada da área e mandou um chutaço no travessão. O meia tricolor estufou as redes aos 15, em cabeçada após cruzamento de Ademir. No entanto, o tento foi anulado pelo VAR, que marcou falta de Ramos Mingo em Marinho no início da jogada. >

O Bahia seguia tentando o empate, em especial com Ademir pela direita. Aos 21, o atacante levou perigo a zaga cearense após cruzamento que passou pela pequena área. A equipe ainda teve duas boas chances aos 25, quando Cauly girou para cima do zagueiro, mas chutou para fora, e aos 27, em cruzamento de Pulga que Ademir não conseguiu completar. >

Vendo o bom momento do time na partida, Ceni mandou a campo Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Kayky nos lugares de Caio Alexandre, Jean Lucas e Pulga, respectivamente. O esforço da equipe foi recompensado aos 34, em chute de Rodrigo Nestor que desviou em Matheus Pereira e empatou a partida. O gol foi anulado inicialmente, mas validado após revisão do VAR.>

O Fortaleza respondeu aos 39, em contra-ataque de Yago Pikachu que lançou Herrera. De frente para Marcos Felipe, o atacante mandou para fora. Aos 44, Bareiro marcou em cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado por toque de mão. Um minuto depois, o atacante teve nova chance após falha da zaga baiana e tentou encobrir Marcos Felipe. Yago Pikachu tentou completar, não alcançou, mas a bola foi para fora.>