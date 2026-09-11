NOVO DESAFIO

Bahia empresta artilheiro da base para clube que luta contra o rebaixamento na Série B

Caio Suassuna vai defender as cores do Avaí até o final do ano

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14:09

Caio Suassuna Crédito: Divulgação

O Bahia anunciou nesta sexta-feira (11) o empréstimo do atacante Caio Suassuna ao Avaí. O jogador ficará no clube catarinense até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, em busca de mais oportunidades no futebol profissional. O vínculo do atleta de 19 anos com o Esquadrão é válido até o final da temporada de 2029.

Caio Suassuna foi um dos destaques da equipe sub-20 do Bahia em 2026. Em 23 partidas disputadas na temporada, o atacante marcou 15 gols e deu duas assistências. A boa fase nas categorias de base rendeu oportunidades no time principal comandado por Rogério Ceni.

Conheça Caio Suassuna, sobrinho de Ariano Suassuna que joga no Bahia 1 de 6

Entre Baiano, Copa do Brasil e Brasileirão, Caio entrou em seis partidas pelo profissional e acumulou 91 minutos em campo. No início do ano, participou de quatro jogos pelo Campeonato Baiano, além de uma partida pela Copa do Brasil e outra pela Série A.

Com 1,84m de altura, o atacante pode atuar tanto como centroavante quanto pelos lados do campo. Sua última aparição pelo Bahia aconteceu na terça-feira (8), na goleada por 16x0 sobre o Atlético de Alagoinhas, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Caio marcou um dos gols do triunfo.

O jogador também teve uma oportunidade com a Seleção Brasileira Sub-20. Convocado para um amistoso contra o Chile, começou a partida no banco de reservas e entrou durante o confronto, vencido pelo Brasil por 1x0, com gol do zagueiro Arthur Dias.

Natural de Pernambuco, Caio começou a trajetória no futebol nas categorias de base do Náutico, seguindo depois para Cruzeiro e Athletico-PR. Ele chegou ao Bahia em 2025. O sobrenome, inclusive, carrega uma ligação conhecida com a literatura brasileira: o atacante é sobrinho-neto de Ariano Suassuna, um dos principais escritores do país.