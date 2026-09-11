Bahia empresta artilheiro da base para clube que luta contra o rebaixamento na Série B

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Pedro Carreiro
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14:09
O Bahia anunciou nesta sexta-feira (11) o empréstimo do atacante Caio Suassuna ao Avaí. O jogador ficará no clube catarinense até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, em busca de mais oportunidades no futebol profissional. O vínculo do atleta de 19 anos com o Esquadrão é válido até o final da temporada de 2029.
Caio Suassuna foi um dos destaques da equipe sub-20 do Bahia em 2026. Em 23 partidas disputadas na temporada, o atacante marcou 15 gols e deu duas assistências. A boa fase nas categorias de base rendeu oportunidades no time principal comandado por Rogério Ceni.
Conheça Caio Suassuna, sobrinho de Ariano Suassuna que joga no Bahia
Entre Baiano, Copa do Brasil e Brasileirão, Caio entrou em seis partidas pelo profissional e acumulou 91 minutos em campo. No início do ano, participou de quatro jogos pelo Campeonato Baiano, além de uma partida pela Copa do Brasil e outra pela Série A.
Com 1,84m de altura, o atacante pode atuar tanto como centroavante quanto pelos lados do campo. Sua última aparição pelo Bahia aconteceu na terça-feira (8), na goleada por 16x0 sobre o Atlético de Alagoinhas, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Caio marcou um dos gols do triunfo.
O jogador também teve uma oportunidade com a Seleção Brasileira Sub-20. Convocado para um amistoso contra o Chile, começou a partida no banco de reservas e entrou durante o confronto, vencido pelo Brasil por 1x0, com gol do zagueiro Arthur Dias.
Natural de Pernambuco, Caio começou a trajetória no futebol nas categorias de base do Náutico, seguindo depois para Cruzeiro e Athletico-PR. Ele chegou ao Bahia em 2025. O sobrenome, inclusive, carrega uma ligação conhecida com a literatura brasileira: o atacante é sobrinho-neto de Ariano Suassuna, um dos principais escritores do país.
No Avaí, Caio terá a missão de buscar mais minutos entre os profissionais e ajudar a equipe na reta final da Série B. Atualmente, o clube catarinense ocupa a 17ª colocação, com 29 pontos, dois a menos que o Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento para a Série C.