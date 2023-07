Bahia empresta lateral Chávez para o Independiente del Valle

O Bahia emprestou o lateral esquerdo Chávez para o Independiente del Valle, do Equador. O anúncio foi feito pelo tricolor nesta segunda-feira (31). O empréstimo será válido até o fim de dezembro.



Com a decisão do Bahia, Chávez volta para o clube onde foi revelado e vendido para o Bahia no início da atual temporada. O Esquadrão pagou cerca de R$ 18 milhões pelo jogador de 20 anos, a maior compra da história do futebol nordestino. Ele tem contrato até 2027.