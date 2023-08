Bahia empresta o atacante Everton para clube da Série B

Mais um jogador está de saída do Bahia. No último dia da janela de transferências, o tricolor emprestou o atacante Everton para o Londrina, que disputa a Série B do Brasileirão.



O contrato de Everton com o clube paranaense foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) nesta quarta-feira (2). A duração do empréstimo não foi divulgada.



Everton foi formado na base do Novorizontino e chegou ao Bahia para integrar o time sub-20. Ele agradou e teve os direitos comprados.