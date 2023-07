Léo Cittadini vai reforçar o elenco do Bahia no restante do Brasileirão. Crédito: Cahuê Miranda/Athletico

O Bahia segue ativo no mercado de contratações e encaminhou a chegada do meia Léo Cittadini, do Athletico-PR. O CORREIO apurou que o jogador já está em Salvador e passará por exames médicos antes de assinar contrato em definitivo com o Esquadrão.



Léo Cittadini tem 29 anos e foi revelado pelo Guarani. Apesar da estreia pelo profissional ter sido no time de Campinas, em 2012 ele foi contratado pelo Santos e revezou entre a base e a equipe principal do alvinegro.

Após empréstimo para a Ponte Preta, em 2014, Cittadini ganhou espaço no Santos e conseguiu destaque. Em 2018, o jogador se transferiu para o Athletico-PR. Pelo rubro-negro, ele jogou 180 partidas e marcou 16 gols.

Léo Cittadini chega ao Bahia para suprir a saída de Daniel, que foi para o Fluminense. Meia de origem, ele tem características parecidas com as de Daniel, já que pode atuar na criação ou como segundo volante.

O atleta tem contrato com o Athletico-PR até o fim do ano, mas acertou a antecipação do fim do vínculo para reforçar o Esquadrão na disputa do Campeonato Brasileiro.

Com a chegada de Léo Cittadini, o Bahia sobe para cinco contratações na janela de transferências do segundo semestre. O Esquadrão já anunciou os laterais Gilberto, que veio do Benfica, e Camilo Cándido, do Nacional do Uruguai.

O goleiro Adriel, que estava no Grêmio, e o atacante Rafael Ratão, do Toulouse da França, também estão na capital baiana e dependem apenas dos trâmites burocráticos para serem anunciados oficialmente.