DIA DE DECISÃO

Bahia encara o CRB na Fonte Nova em busca de vaga na final da Copa do Nordeste

Tricolor entra em campo neste domingo (26), às 18h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de maio de 2024 às 05:00

Bahia precisa vencer por qualquer placar para ir à final do Nordestão Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Depois de se garantir nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia mira um novo objetivo eliminatório: a Copa do Nordeste. Neste domingo, o Esquadrão recebe o CRB, às 18h, na Fonte Nova, pela semi da competição regional.

A disputa será em jogo único e o tricolor decide em casa por ter feito melhor campanha do que o rival alagoano. Com a necessidade de ganhar para não ser surpreendido, o Bahia aposta na boa fase. Entre Copa do Brasil e Brasileirão, o time soma sete partidas sem perder. São seis vitórias e um empate.

Além disso, o fator casa também tem sido decisivo para o clube em 2024. Sob o comando de Rogério Ceni, a equipe principal está invicta na Fonte Nova. Foram 14 triunfos e um empate como mandante. A expectativa, aliás, é de estádio cheio.

Apesar do bom momento, internamente, o tricolor entende que precisa manter o foco para não ser surpreendido. Um dos destaques do Esquadrão na temporada, o volante Jean Lucas cobrou atenção e afirmou que o elenco vai lutar para colocar o tricolor na final.

“Temos uma semi pela frente, o CRB tem um grande time, vimos isso no primeiro jogo. Tem tudo para ser uma grande partida e vamos trabalhar para conseguir o resultado e a vaga na final”, afirmou o camisa 6.

Esse ano, as duas equipes se enfrentaram pela primeira fase da Copa do Nordeste. O Bahia levou a melhor e venceu por 1x0 no estádio Rei Pelé, em Maceió. O meia Thaciano marcou o único gol daquele duelo.

Se chegar na final, o tricolor ampliará o recorde de clube que mais vezes disputou a decisão do Nordestão. O Esquadrão já lutou pela taça em nove oportunidades. Também é o maior vencedor do torneio, com quatro títulos, empatado com o rival Vitória. A última vez que a equipe azul, vermelha e branca esteve na final foi em 2021, quando ganhou do Ceará e faturou o tetra.

Depois de aproveitar o período de quase dez dias sem partidas por conta da paralisação do Brasileirão, dessa vez o tempo não será aliado do Bahia. O time fez apenas um treino antes do duelo contra o CRB.

A única dúvida está no ataque. Com Everaldo machucado, Rafael Ratão deve ser mantido entre os titulares, mas Biel e Ademir também disputam a posição.

“Everaldo teve uma fratura na costela no jogo contra o Botafogo, depois sentiu mais contra o Red Bull [Bragantino]. Existe um prazo para a recuperação, mas o Everaldo é forte, quer sempre jogar. Eu acredito sempre no prazo menor do que o que eles dão. É um jogador importante. Acredito que para esse final de semana seja difícil, mas espero a terceira semana, contra o Atlético-MG. Vamos observar o CRB para encontrar outra solução”, afirmou o técnico Rogério Ceni após o triunfo sobre o Criciúma, pela Copa do Brasil.

Outro que não deve ser relacionado é o zagueiro Cuesta. O argentino viajou com a delegação para Santa Catarina, mas sentiu o joelho e foi cortado do banco de reservas. O jogador está sob avaliação do departamento médico.

O adversário

Assim como o Bahia, o CRB chega ao confronto motivado pela classificação na Copa do Brasil. A equipe venceu o Ceará nos dois jogos e também está nas oitavas. O técnico Daniel Paulista valorizou o momento do seu time e afirmou que o Galo vive o seu melhor primeiro semestre na história.