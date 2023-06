Bahia encara o Fluminense em busca de novo triunfo fora de casa

Meia Cauly é uma das armas do Bahia para vencer o Fluminense fora de casa. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Depois de encerrar o jejum de oito jogos sem vencer na temporada, o Bahia parte para a tentativa de engatar uma sequência de triunfos para subir na classificação da Série A – é o 14º. Neste sábado, a equipe terá a chance de cumprir o objetivo diante do Fluminense, no Maracanã, pela 12ª rodada. A partida começa às 18h30.



O Rio de Janeiro, aliás, traz boas recordações para o Esquadrão. Foi na capital carioca que o clube baiano conquistou a sua única vitória fora de casa no Brasileirão até o momento: venceu o Vasco na segunda rodada, por 1x0, no estádio de São Januário. Agora, quer repetir a dose contra diante do quinto colocado.

Por sinal, apesar das posições de cada um na tabela, as equipes chegam para o duelo no Maracanã em climas invertidos. Enquanto o Bahia fez as pazes com a torcida após bater o Palmeiras com um gol de Thaciano nos acréscimos, o Flu vivencia um inferno astral. O time venceu apenas um dos últimos nove jogos que fez, entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Foram cinco derrotas e três empates no período.

Na rodada anterior do Brasileirão, a equipe comandada por Fernando Diniz ficou no empate por 1x1 com o Atlético-MG em Volta Redonda (RJ) – o jogo foi lá porque o gramado do Maracanã passava por melhorias. A fase turbulenta rendeu protestos da torcida.

É nesse cenário que o Bahia pode aproveitar para voltar do Rio de Janeiro com mais três pontos na bagagem. Será, inclusive, a primeira vez do técnico Renato Paiva no principal templo do futebol brasileiro.

“O Fluminense é outra montanha para subir, ainda mais no Maracanã, que nunca pisei e terei orgulho em pisar. Tem um treinador que admiro em tática e na mensagem que insiste em passar, mensagem que o Fernando [Diniz] passa. Joga numa maneira difícil de controlar. E vamos competir como fizemos contra o Palmeiras”, disse o português que comanda o tricolor.

Apesar dos elogios, o encontro entre Renato Paiva e Fernando Diniz não acontecerá na partida deste sábado. Isso porque o treinador do Fluminense foi expulso contra o Atlético-MG e, suspenso, não comandará o time na beira do campo. A função caberá ao auxiliar Eduardo Barros.

Do lado baiano, Renato Paiva diz que prefere olhar o copo meio cheio e diz que agora o seu time está há quatro jogos sem perder. “Olho sempre para o copo meio cheio, e olho para esses jogos como um número de jogos interessante sem perder. Mas se não ganha, não perca, e só perdemos um em sete jogos, perdemos como foi, contra o Internacional. Tem que ser otimista, crente no meu futuro, quando saio e falo aos jogadores no vestiário, do treino todos os dias”, disse.

O treinador terá que fazer pelo menos uma mudança em relação ao time que venceu o Palmeiras na rodada passada. O goleiro Marcos Felipe está fora do confronto devido a uma cláusula contratual. Ele está no Bahia emprestado pelo Fluminense, e o tricolor baiano teria que pagar uma multa para escalar o atleta.

Mateus Claus e Danilo Fernandes disputam a vaga. Se optar por Danilo, Renato Paiva promoverá o retorno do goleiro após dez meses sem jogar. Ele machucou o joelho em agosto do ano passado e precisou ser submetido a uma cirurgia. A recuperação levou cerca de nove meses.

A lista de desfalques do Bahia, aliás, é grande. Ademir, que se recuperou de uma lesão na coxa, levou o terceiro cartão amarelo no banco de reservas contra o Palmeiras e está suspenso. Pelo mesmo motivo, Everaldo também está fora. Já o zagueiro David Duarte lesionou o menisco do joelho e passará por cirurgia. Ele já estaria fora do confronto, pois também pertence ao Fluminense.

Completam a lista de machucados o zagueiro Raul Gustavo, o lateral esquerdo Matheus Bahia, o volante Yago e os atacantes Biel e Jacaré.

Por outro lado, o lateral Ryan está disponível após cumprir suspensão e disputa a vaga de titular com Chávez. Sem Everaldo, a tendência é a de que Vinicius Mingotti seja mantido na equipe.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Cano e Keno. Técnico: Eduardo Barros (interino)