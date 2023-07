Meia Thaciano reencontrará o Grêmio, seu ex-clube. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem um grande desafio pela frente. Neste sábado (1º), o Esquadrão encara o Grêmio, pela 13ª rodada da Série A. A bola rola às 18h30, na Fonte Nova. O jogo será também o primeiro dos três agendados entre as duas equipes em um espaço de apenas 12 dias.



Adversários nas quartas de final da Copa do Brasil, Bahia e Grêmio terão o gostinho do primeiro embate na Fonte Nova - o segundo será na terça-feira (4), pela competição mata-mata. Para o tricolor baiano, a partida vale a chance de subir na tabela de classificação da Série A e se distanciar na zona de rebaixamento.

O clube azul, vermelho e branco inicia a rodada na 14ª colocação, com apenas 12 pontos. O time está a um do Goiás, primeiro dentro do Z4. Já o Grêmio é o vice-líder, com 23 pontos. Apesar dos momentos distintos, o atacante Kayky afirma que o Bahia tem condição de conquistar o triunfo em casa.

“A gente assiste aos jogos do Grêmio, um time que ataca muito bem. A gente sabe o que eles podem fazer na defesa e no ataque. Então estamos nos preparando. Tenho certeza de que, se repetir o treino, a gente vai fazer bons jogos”, disse ele.

O atacante conta que o Esquadrão soube usar bem a semana livre que teve. Para ele, o fato de enfrentar o mesmo adversário duas vezes seguidas facilita na assimilação da estratégia. Mesmo com os jogos acontecendo por competições diferentes.

“Acho que, no futebol, ganha quem tem a melhor tática. Então, se você treina visando o mesmo time duas vezes, independente do campeonato, já que os dois são importantes para a gente, até porque a gente não está lá no alto no Brasileiro. Então o primeiro jogo é importante para a gente somar pontos e sair daquela parte chata. E a Copa do Brasil, a gente tem que fazer nosso resultado em casa para levar lá para o Grêmio e passar. Então, toda preparação vai ser importante. A gente só tem que achar uma tática boa para ir nos dois jogos bem”, completou.

Titular na ausência de Biel, Kayky será mantido no ataque neste sábado. A tendência é a de que ele tenha Vinicius Mingotti como companheiro. O centroavante foi o escolhido de Renato Paiva nos dois últimos jogos e marcou um gol contra o Fluminense.

Artilheiro do time na temporada, com 11 gols, Everaldo está à disposição após cumprir suspensão, mas deve ficar no banco. É importante lembrar que Mingotti não poderá jogar na Copa do Brasil, pois já disputou o torneio pelo Operário.

Certeza entre os titulares mesmo é o goleiro Marcos Felipe. Ele volta ao time após ter ficado fora contra o Fluminense. O atacante Ademir, que está recuperado de lesão, deve ser mais uma novidade entre os relacionados.

Retrospecto

O jogo deste sábado será o de número 60 entre Bahia e Grêmio, de acordo com os dados do tricolor baiano. O clube gaúcho tem vantagem no duelo já que venceu 23 vezes. O Esquadrão levou a melhor em 16 partidas e outras 20 terminaram empatadas.

A boa notícia para o time azul, vermelho e branco é de que nos dois últimos jogos disputados na Fonte Nova, o Bahia não foi derrotado pelo Grêmio.

Em 2021, o Esquadrão venceu por 3x1, pelo Brasileirão, em jogo que praticamente decretou o rebaixamento do rival. Matheus Bahia, Raí Nascimento e Daniel anotaram os gols. Thiago Santos descontou.