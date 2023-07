Bahia encara o Grêmio por vaga na semifinal da Copa do Brasil

Bahia precisa dos gols de Kayky para avançar na Copa do Brasil. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia terá a chance de fazer história nesta quarta-feira (12), quando visita o Grêmio, em Porto Alegre, de olho em uma vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil. A partida na Arena do Grêmio começa às 19h.



Como empatou o jogo de ida das quartas de final, por 1x1, o Esquadrão precisa vencer por qualquer placar para se classificar de forma direta. Um novo empate no Rio Grande do Sul leva a decisão para os pênaltis.



Quem passar pegará o vencedor de Flamengo e Athletico-PR. Na ida, o rubro-negro carioca venceu por 2x1, no Maracanã. A volta é hoje, às 21h30, em Curitiba.

A missão do tricolor baiano é complicada e tem um tabu para ser quebrado. É a oitava vez que o clube disputa a fase quartas de final da Copa do Brasil. Foi eliminado nas outras sete.

Curiosamente, o Grêmio é o adversário que o Bahia enfrentou mais vezes nesta fase da competição. Os gaúchos levaram a melhor em três oportunidades: 1989, 2012 e 2019. O Grêmio também eliminou o Bahia em 2005, na primeira fase. Agora, o clube baiano tem a chance de escrever uma nova história.

“Sabemos que [o Grêmio] é uma equipe qualificada. A gente está focado e pensando na gente. Sabemos do potencial da equipe deles, mas é o que disse, minimizar os erros e sair de lá com a classificação”, disse o lateral Ryan.

Para ter êxito no objetivo, a ordem da vez é atenção. Nos dois confrontos com o Grêmio este ano, ambos no início do mês, o time baiano levou gol nos acréscimos. No jogo de ida da Copa do Brasil, o empate gremista saiu aos 49 minutos do 2º tempo na Fonte Nova. A vitória por 1x0 deixaria o Esquadrão com a vantagem de empatar fora. Três dias antes, o Grêmio venceu por 2x1, pelo Brasileirão, também com um gol aos 49 minutos, na Fonte Nova.

“Nos últimos jogos, a gente tomou gol no finalzinho, então tem que se concentrar no final do jogo. Se concentrar nos mínimos detalhes para não acontecer o que aconteceu. E dar o nosso máximo dentro de campo. Querendo ou não, é uma [vaga em] semifinal de Copa do Brasil. A gente tem que dar carrinho, tem que se dedicar porque está indo em busca da classificação dentro da casa do adversário”, completou Ryan.

O lateral deve ser uma das novidades na escalação, já que Chávez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Recuperado de lesão, Matheus Bahia viajou para Porto Alegre e disputa a vaga.

Quem também voltou a ser relacionado foram os meias Cauly e Yago Felipe. O primeiro tem chance de ser titular. Ele foi preservado no empate contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, por causa de uma lesão na coxa. O lateral direito Cicinho, que cumpriu suspensão, está à disposição.

Entre os desfalques estão o meia Thaciano e o atacante Vinícius Mingotti. Os dois jogaram a Copa do Brasil deste ano por Grêmio e Operário-PR, respectivamente, e estão impedidos de atuar.

PREMIAÇÃO

Além da vaga na semifinal, a classificação hoje vale um bom reforço no cofre. Quem passar entre Bahia e Grêmio receberá R$ 9 milhões como cota de premiação da Copa do Brasil. Como o valor aumenta a cada fase do torneio, o vice-campeão ficará com R$ 30 milhões, enquanto o campeão reembolsará R$ 70 milhões pelo título. Até aqui, o Bahia soma R$ 12,8 milhões em cotas da competição.

Confira as prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando, Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Carballo, Villasanti, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Luis Suárez (Vina). Técnico: Renato Gaúcho.