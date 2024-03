NA FONTE NOVA

Bahia encara o Maranhão em busca de liderança geral da Copa do Nordeste

Tricolor entra em campo neste domingo (24), às 16h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 24 de março de 2024 às 05:00

O volante Yago Felipe deve ser titular do Bahia contra o Maranhão Crédito: Letícia Martins / ECBahia

Depois de garantir a classificação antecipada como líder da sua chave na Copa do Nordeste, o Bahia busca agora o primeiro lugar geral da competição. A chance para alcançar o objetivo será neste domingo, diante do Maranhão, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada.

O triunfo de virada por 2x1 sobre o Vitória deixou o Esquadrão com 15 pontos no Grupo B, e o time precisa apenas de mais três para não ser mais alcançado por nenhuma outra equipe na pontuação. Isso deixaria o clube ainda mais confortável e com a vantagem de decidir em casa os jogos do mata-mata.

Apesar do desejo de garantir a melhor campanha da primeira fase, a classificação antecipada pode servir como um descanso para o tricolor. A tendência é de que o técnico Rogério Ceni dê sequência ao rodízio de atletas e poupe as principais peças do elenco no confronto deste final de semana. A rotina desgastante de partidas e viagens tem sido um ponto de reclamação.

Além disso, antes do clássico diante do maior rival, jogadores como Everton Ribeiro e Cauly apresentaram quadros de virose e por muito pouco não perderam o confronto. O clube também já está de olho nas finais do Campeonato Baiano, contra o Vitória. O primeiro jogo está marcado para dia 31, no Barradão, enquanto a volta acontecerá no dia 7 de abril, na Fonte Nova.

“Nós atletas nos preparamos para sempre disputar as partidas em alto nível, estamos treinando forte, mas a escolha é do treinador. Acho que Rogério [Ceni] está fazendo bem esse trabalho, misturando o time, e todo mundo vem dando conta do recado”, analisou o zagueiro argentino Victor Cuesta.

Independente da equipe que escolher, Rogério Ceni terá que administrar algumas ausências. O lateral-direito Santiago Arias está com a seleção colombiana e desfalcará o grupo mais uma vez. Como Cicinho está machucado, Gilberto é a única opção para a posição no elenco.

Já o volante Rezende recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo passado e está suspenso. O camisa 5 atuou na lateral esquerda contra o Vitória e deve ser substituído por Luciano Juba ou Caio Roque. Juba, aliás, tem chance de ganhar uma vaga no meio-campo. Ele recebeu elogios do treinador após a goleada por 4x1 sobre o Jequié, pela semifinal do estadual.

No ataque, o Bahia também pode ter novidades. Jogadores como Biel, Ademir e Rafael Ratão estão sempre entre os cotados por Rogério Ceni. Já o colombiano Oscar Estupiñán deixou boa impressão depois de marcar três gols contra o Jequié e também briga por um lugar.

Do outro lado, o Maranhão tenta fazer história. O MAC vem de três triunfos consecutivos na Copa do Nordeste e entrou no G4 do Grupo A. Estreante na competição, o clube busca uma classificação inédita para a próxima fase.

INVENCIBILIDADE

Além do primeiro lugar geral na Copa do Nordeste, uma vitória sobre o Maranhão fará o Bahia alcançar a marca de nove triunfos seguidos na Fonte Nova, algo que não acontece desde a temporada 2019.

O time treinado por Rogério Ceni, aliás, venceu todos os jogos que fez como mandante até aqui. A única derrota da equipe na Fonte Nova em 2024 foi para o Jequié, por 1x0, pela estreia do Campeonato Baiano. Mas, na ocasião, o Esquadrão usou um elenco alternativo treinado por Rogério Ferreira, do sub-20, já que o grupo principal estava em pré-temporada na Inglaterra.

Em toda a história, o Bahia tem o recorde de 13 triunfos consecutivos na Fonte Nova. O feito aconteceu entre as temporadas de 2016 e 2017. Os dados são da página EC Bahia Números.