MULHERES DE AÇO

Bahia encara o Minas Brasília em estreia na Série A2 do Brasileirão feminino

Em Pituaçu, tricolor inicia caminhada em busca do acesso á elite

Da Redação

Publicado em 14 de abril de 2024 às 05:00

Time feminino do Bahia encara o Minas Brasília em estreia no Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de três meses em pré-temporada, chegou a hora das Mulheres de Aço iniciarem a caminhada no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (14), o Bahia recebe o Minas Brasília, às 16h, em Pituaçu, pelo jogo de estreia na Série A2 do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Bahêa, no Youtube. A entrada no estádio é gratuita.

De volta à segunda divisão após ter sido rebaixado no ano passado, a meta do Bahia é apagar o desempenho ruim da última temporada e conquistar um novo acesso. Para isso, o clube passou por reformulação no elenco, com 13 atletas contratadas, e mudanças na comissão técnica.

A responsabilidade de guiar As Mulheres de Aço na competição será de Camila Lindsay, treinadora com passagem pela Seleção Brasileira e campeã da Libertadores pela Ferroviária. Para ela, o time fez uma boa preparação e precisa agora controlar a ansiedade para fazer um bom jogo e estrear com o triunfo em casa.

“Acho que estreia sempre tem um pouquinho de nervosismo. Na estreia a gente sempre fica naquela expectativa de um novo modelo de jogo, uma nova comissão. E pela primeira vez a gente teve tanto tempo para trabalhar que a gente fica todo ansioso para o jogo. Acho que a ansiedade é geral, da comissão, das atletas, mas é uma ansiedade boa, porque a gente treina para o jogo”, disse ela, antes de completar:

“O primeiro objetivo, sim, é o acesso e isso já começa no jogo de domingo. Respeitando muito a equipe do Minas Brasília, que é uma equipe que já jogou a primeira divisão, que tem uma estrutura muito boa e que vem forte para essa competição também para subir. Então, é respeitando o adversário, mas sabendo que a gente tem que trabalhar muito para poder conseguir esse resultado do domingo”.

Uma das jogadoras mais antigas no elenco do Bahia, a lateral Mila Santos elogiou a preparação do grupo e destacou que a competitividade será alta na luta por uma vaga na elite.

“Com certeza a competitividade vai ser bem maior, isso eu não tenho dúvida, mas é muito bom assim porque a gente já vai estar preparada para chegar na final e ser campeã. É um ponto positivo ter times competitivos na nossa chave”, pontuou.

Ao todo, 16 clubes participam da Série A2 do Brasileirão. Os times foram divididos em dois grupos com oito equipes cada, que se enfrentam entre si dentro das chaves. Os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final.

Os quatro clubes que chegarem à semifinal garantem vaga na elite do futebol feminino em 2025. Além do Bahia, outro representante baiano na disputa é o Doce Mel. O time do interior está junto com o Esquadrão no grupo A, e estreia contra o Taubaté, neste domingo, às 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.