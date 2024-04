MULHERES DE AÇO

Bahia encara o Mixto por segundo triunfo na Série A2 do Brasileiro feminino

Depois de estrear com triunfo sobre o Minas Brasília na Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino, o Bahia quer manter a boa fase e somar os primeiros três pontos fora de casa. Neste domingo (21), As Mulheres de Aço enfrentam o Mixto, às 11h, no estádio Dutrinha, em Cuiabá, pela 2ª rodada.