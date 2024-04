BUSCA PELO PENTA

Bahia encara o Náutico, na Fonte Nova, por decisão nas quartas do Nordestão

Baianos e pernambucanos se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30

Gabriel Rodrigues

Publicado em 10 de abril de 2024 às 05:00

Bahia encara o Náutico por vaga na semifinal da Copa do Nordeste Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Sem tempo para perder lamentando o vice do Campeonato Baiano, o Bahia tem mais uma decisão pela frente. Hoje, o tricolor encara o Náutico, pelas quartas da Copa do Nordeste. A partida começa às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Na “final” em jogo único, o Esquadrão precisa vencer para chegar à semi e manter vivo o sonho do pentacampeonato no torneio. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Além do ganho esportivo e financeiro que a Copa do Nordeste oferece, o duelo contra o Náutico será também a chance do time dar uma resposta após o fracasso no estadual. Para o zagueiro Kanu, o elenco já lambeu as feridas e está pronto para dar a volta por cima.

“A equipe juntou os cacos, foi difícil a perda, mas já estamos fortes, convictos de que temos que fazer uma grande partida para sairmos classificados para mais uma semifinal, a segunda no ano, podendo buscar mais um título. Domingo, não foi como a gente pensava, mas não tem nada perdido, temos um ano longo e competições importantes que temos condições de buscar o título”, afirmou o defensor.

Essa será a segunda vez que Bahia e Náutico se enfrentarão pela fase de mata-mata da Copa do Nordeste. No único encontro até aqui, o Esquadrão levou a melhor.

Pelo Nordestão de 2002, o tricolor eliminou o Timbu na semifinal. Empatou por 0x0 na ida, em Recife, e venceu por 1x0 no jogo da volta. O atacante Nonato marcou o gol da classificação na Fonte Nova. Na decisão, o Bahia bateu o Vitória e faturou o bicampeonato do torneio regional.

O técnico Rogério Ceni teve apenas dois dias de preparação para o jogo. Apesar do treinador não ter apontado se vai fazer mudanças na escalação, não será surpresa se alguns jogadores forem poupados. Além da Copa do Nordeste, no fim de semana o Esquadrão iniciará uma maratona de jogos pelo Campeonato Brasileiro. A estreia será no sábado, contra o Internacional, fora de casa.

TIMBU

Assim como o Bahia, o Náutico enxerga no Nordestão uma válvula de escape depois de perder o Pernambucano. O Timbu está em fase de reformulação após a demissão do técnico Allan Aal e chegada de Mazola Jr. O novo treinador, aliás, avisou que, apesar do favoritismo tricolor, o alvirrubro tentará surpreender na Fonte Nova.