Sem vencer há oito jogos, Bahia tenta reencontrar o caminho das vitórias. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após dez dias sem jogos oficiais, o Bahia enfrenta o Palmeiras hoje, às 21h30, na Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de buscar a recuperação no torneio, o Esquadrão tenta encerrar um jejum de 35 anos sem vitória sobre o alviverde em Salvador.



O Palmeiras costuma ser uma pedra no sapato tricolor. A prova disso é que a última vez que o time baiano venceu o rival na capital baiana foi em 1988, durante a campanha que terminou com o bicampeonato brasileiro. Bobô marcou no triunfo por 1x0.

Depois disso, as equipes se enfrentaram mais 16 vezes em Salvador. A equipe paulista venceu oito e outras oito terminaram empatadas. No último encontro, os times ficaram no 0x0, na Fonte Nova, pelo Brasileirão de 2021.

No quadro geral, o jejum do Bahia sem vencer o Palmeiras é de 11 anos. A última vez aconteceu pelo Brasileirão de 2012, ocasião em que o atacante Souza fez os dois gols do 2x0 na Arena Barueri.

O retrospecto aumenta a pressão para o tricolor. O time não vence há oito partidas (seis pela Série A e duas pela Copa do Brasil) e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. A equipe inicia a rodada na 15ª colocação, com nove pontos, um a mais do que o Goiás, primeiro clube no Z4. O último triunfo foi dia 7 de maio, 3x1 no Coritiba.

Já o Palmeiras vive situação completamente oposta. Vice-líder do Brasileirão, o clube paulista é o terceiro melhor visitante do torneio e ainda não perdeu fora de casa. Em cinco jogos, venceu dois e empatou três. Aliás, está invicto na competição após dez rodadas, com seis vitórias e quatro empates.

Apesar do cenário desfavorável, o meia Cauly garante que o time está pronto para fazer um bom jogo, voltar a vencer e espantar a crise. “É competir desde o primeiro minuto, ser agressivo. A gente sabe da qualidade do adversário. É tentando criar chances e ser decisivo. Poucas oportunidades podem decidir o jogo, e nós temos que estar bem preparados”, afirmou. “A gente sabe da nossa situação, que precisa pontuar”.

A escalação para o jogo de hoje terá mudanças. Suspenso, o lateral esquerdo Ryan dá lugar para Chávez, que está recuperado de lesão no tornozelo. A dúvida fica na formação do meio-campo.

Renato Paiva pode optar por reforçar a marcação e escalar o volante Acevedo ao lado de Rezende. O uruguaio volta após ter cumprido suspensão contra o Cruzeiro. Nesse cenário, Cauly ou Thaciano perderia a vaga entre os titulares.

No ataque, o Bahia segue sem as suas principais peças. Biel, Ademir e Jacaré estão machucados. Assim, Kayky será mantido ao lado de Everaldo.

Palmeiras

No Palmeiras, Abel Ferreira também não terá força máxima. Convocados pela Seleção Brasileira, o goleiro Weverton, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony jogaram ontem contra Senegal, em Portugal, e não foram relacionados. O lateral esquerdo Piquerez, com a seleção do Uruguai, também está fora.