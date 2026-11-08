10 DIAS PARA O CONFRONTO

Bahia enfrenta Grêmio pressionado: rival está na zona de rebaixamento e sonha com Libertadores

Tricolor gaúcho está na zona de rebaixamento, mas garantiu lugar na final da Copa do Brasil e pode disputar o torneio continental em 2027; equipes se enfrentam na reta final do Brasileirão



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 17:08

Bahia sofre virada do Cruzeiro no Mineirão; Grêmio segurou empate com o Atlético-MG Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia e Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Bahia terá pela frente um adversário pressionado por dois objetivos na reta final do Campeonato Brasileiro. Próximo rival do Esquadrão, o Grêmio está na zona de rebaixamento, mas também luta para garantir uma vaga na Libertadores de 2027. A equipe gaúcha avançou à final da Copa do Brasil e já assegurou, pelo menos, um lugar na fase preliminar do torneio continental.

A classificação, no entanto, não significa que o Grêmio tenha presença garantida na competição. O clube precisa escapar do rebaixamento para continuar elegível à Libertadores. Pelo regulamento da Conmebol, apenas equipes que disputam a primeira divisão de seus países podem participar do torneio.

Confira Cruzeiro x Bahia (5/11/2026) 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 1 de 13

Atualmente, o Grêmio ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Restam quatro partidas para tentar evitar a queda para a Série B. Além do Bahia, o time gaúcho terá pela frente Santos, Corinthians e Mirassol.

A situação na Copa do Brasil também pode melhorar. A partir desta temporada, o torneio passou a distribuir duas vagas para a Libertadores: o campeão entra diretamente na fase de grupos, enquanto o vice-campeão disputa a segunda fase preliminar.

O Grêmio já garantiu ao menos a segunda possibilidade ao chegar à decisão. O cenário pode ficar ainda mais favorável caso o Palmeiras avance à final. O time paulista já assegurou vaga na fase de grupos da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Nesse caso, pelo regulamento, o Grêmio herdaria uma vaga direta na fase de grupos, independentemente do resultado da decisão.

A definição depende da outra semifinal, entre Palmeiras e Vasco, marcada para este domingo.

O próximo compromisso do Grêmio pelo Brasileirão será justamente contra o Bahia, no dia 18 de novembro, depois da Data Fifa. O confronto ganha peso para os dois lados: enquanto o Esquadrão busca seus objetivos na competição, o time gaúcho tenta evitar o rebaixamento e não perder a oportunidade de disputar a Libertadores em 2027.