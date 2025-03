PRIMEIRA RODADA

Bahia enfrenta o Corinthians, na Fonte Nova, pela estreia no Campeonato Brasileiro

Tricolor entra em campo neste domingo (30), às 20h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 30 de março de 2025 às 05:00

Bahia encara o Corinthins em busca da primeira vitória no Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Será dada a largada do Campeonato Brasileiro para o Bahia. Neste domingo, o tricolor estreia na principal competição do país. O primeiro compromisso será contra o Corinthians, às 20h, na Fonte Nova. Diante do alvinegro, a missão é a de manter a boa fase para começar bem no torneio. >

O Bahia chega ao duelo credenciado por um bom primeiro trimestre. Sob o comando de Rogério Ceni, o time principal disputou 19 jogos, com 13 triunfos, cinco empates e apenas uma derrota. O resultado do bom desempenho foi a conquista do título de campeão baiano sobre o Vitória, no Barradão, e a classificação ao mata-mata da Copa do Nordeste com dois jogos de antecedência. >

Mas, apesar do bom momento, o Esquadrão sabe que a partir de agora o nível sobe e todo cuidado é pouco. Internamente o objetivo do clube é repetir o ano passado e fazer um Brasileirão seguro, se firmando no G6 da competição, o que garantiria, outra vez, uma vaga na Copa Libertadores.>

Com a expectativa alta, a torcida do Bahia promete fazer uma grande festa na Fonte Nova, o que para o lateral Santiago Arias, será um estímulo a mais para os jogadores em campo. >

"Acho que é muito importante. A torcida joga a nosso favor, sabemos que a torcida está sempre para motivar, isso é importante, ainda mais agora que estamos com a confiança alta. São jogos difíceis, mas podemos conseguir os triunfos", iniciou ele.>

Na comparação com a temporada passada, aliás, o elenco ganhou reforços e o técnico Rogério Ceni tem mais possibilidades de variações táticas. Nas últimas entrevistas, Ceni celebrou a maior oferta de opções para rodar o time, mas alertou sobre o desgaste que o time pode sofrer por conta da quantidade excessiva de jogos. Depois de enfrentar o Corinthians, a equipe encara o Internacional, na quinta-feira (3), na Fonte Nova, pela estreia na fase de grupos da Libertadores.>

O Bahia terá força máxima na primeira rodada do Brasileirão. A tendência é a de que Rogério repita a base do time que iniciou o clássico contra o Vitória, com o trio de zagueiros formado por Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo, e a presença de um lateral. A dúvida é justamente nesse setor. >

Atualmente, três jogadores disputam a posição na defesa: Gilberto, Arias e Luciano Juba. Rogério tem alternado entre lateral esquerdo e direito. No primeiro Ba-Vi da final do estadual, Santiago Arias começou o jogo. No duelo da volta, no Barradão, a vaga ficou com Juba, já que o colombiano estava com a sua seleção na disputa da Eliminatória para a Copa Mundo. De volta ao tricolor, Arias se colocou à disposição de Ceni e disse que a agenda apertada não será uma novidade. >

“No passado tivemos um pouco disso, pudemos jogar muitos jogos em pouco tempo, e jogamos bem, com o time focado no plano de jogo. Agora começa o Brasileirão e a fase de grupos da Libertadores, acho que o grupo está forte. O professor [Rogério Ceni] vem tentando manter a maioria jogando, isso é importante, e quem estiver no jogo vai dar sempre o melhor”, pontuou. >

CORINTHIANS>

O Corinthians também chega ao duelo motivado. Depois de ter sido eliminado pelo Barcelona de Guayaquil na segunda fase da Libertadores e ter ficado fora dos grupos, a equipe de Ramón Díaz deu a volta por cima e na última quinta-feira (27), conquistou o título de campeão paulista sobre o rival Palmeiras. >

O título estadual deu sobrevida para a comissão técnica de Ramón Díaz, que balançava no cargo. O treinador não confirmou se terá força máxima no clássico, já que o seu elenco fez um jogo desgastante contra o Palmeiras e o intervalo de descanso entre os jogos foi curto. >