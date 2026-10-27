Bahia enfrenta o Flamengo na Fonte Nova pela semifinal da Copa do Brasil Feminina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 20:00
A CBF divulgou na segunda-feira (26) a tabela detalhada das semifinais da Copa do Brasil Feminina, e o Bahia já sabe quando e onde vai enfrentar o Flamengo em busca de uma vaga inédita na final. As Mulheres de Aço abrem o confronto em casa, na terça-feira (3 de novembro), às 19h, na Arena Fonte Nova. A partida de volta será no sábado (7), às 21h30, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, onde o Flamengo costuma mandar seus jogos no futebol feminino.
O Bahia chega à semifinal com 100% de aproveitamento: venceu os quatro jogos que disputou, marcou cinco gols e sofreu apenas um. O time estreou na terceira fase e venceu o Planalto-GO por 1x0, fora de casa. Nas oitavas, em jogo único, repetiu o placar contra o Itabirito-MG, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).
Nas quartas de final, o confronto passou a ser em ida e volta, e o adversário foi o São Paulo, campeão brasileiro de 2026. No primeiro jogo, no Batistão, em Aracaju, o Tricolor venceu por 2x1, com gols de Ángela Gómez e Isa Fernandes. Na volta, no Brinco de Ouro, em Campinas, ganhou outra vez, por 1x0, com gol de Cássia no início do segundo tempo, e fechou o agregado em 3x1.
É a segunda semifinal seguida do Bahia na competição. Em 2025, na primeira participação do clube no torneio, as Mulheres de Aço também chegaram entre as quatro melhores. Na ocasião, passaram pelo Bragantino nos pênaltis nas quartas e foram eliminadas pela Ferroviária, com derrota por 2x0 em jogo único. Desta vez, o Tricolor alcança a mesma fase sem nenhum tropeço, o que faz desta a campanha mais sólida da sua história na Copa do Brasil.
Só com a vaga na semifinal, o clube já garantiu R$ 140 mil em premiação. A outra vaga na decisão será disputada entre Internacional e Red Bull Bragantino. A final, também em jogos de ida e volta, está prevista para os dias 11 e 15 de novembro.