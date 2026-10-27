Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia enfrenta o Flamengo na Fonte Nova pela semifinal da Copa do Brasil Feminina

CBF definiu datas, horários e locais do confronto; com 100% de aproveitamento, Tricolor faz sua campanha mais sólida na competição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 20:00

Bahia eliminou o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil feminina
Bahia eliminou o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil feminina Crédito: Letícia Martins/ECB

A CBF divulgou na segunda-feira (26) a tabela detalhada das semifinais da Copa do Brasil Feminina, e o Bahia já sabe quando e onde vai enfrentar o Flamengo em busca de uma vaga inédita na final. As Mulheres de Aço abrem o confronto em casa, na terça-feira (3 de novembro), às 19h, na Arena Fonte Nova. A partida de volta será no sábado (7), às 21h30, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, onde o Flamengo costuma mandar seus jogos no futebol feminino.

Campanha perfeita até aqui

O Bahia chega à semifinal com 100% de aproveitamento: venceu os quatro jogos que disputou, marcou cinco gols e sofreu apenas um. O time estreou na terceira fase e venceu o Planalto-GO por 1x0, fora de casa. Nas oitavas, em jogo único, repetiu o placar contra o Itabirito-MG, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

Nas quartas de final, o confronto passou a ser em ida e volta, e o adversário foi o São Paulo, campeão brasileiro de 2026. No primeiro jogo, no Batistão, em Aracaju, o Tricolor venceu por 2x1, com gols de Ángela Gómez e Isa Fernandes. Na volta, no Brinco de Ouro, em Campinas, ganhou outra vez, por 1x0, com gol de Cássia no início do segundo tempo, e fechou o agregado em 3x1.

Leia mais

Imagem - Quem defende o Bahia? Tietagem a Neymar e omissão sobre o Nordeste contradizem a história do clube

Quem defende o Bahia? Tietagem a Neymar e omissão sobre o Nordeste contradizem a história do clube

Imagem - Bahia x São Paulo: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia x São Paulo: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Após polêmica com Willian José, goleira do Bahia rebate discurso contra nordestinos: 'Procure estudar'

Após polêmica com Willian José, goleira do Bahia rebate discurso contra nordestinos: 'Procure estudar'

É a segunda semifinal seguida do Bahia na competição. Em 2025, na primeira participação do clube no torneio, as Mulheres de Aço também chegaram entre as quatro melhores. Na ocasião, passaram pelo Bragantino nos pênaltis nas quartas e foram eliminadas pela Ferroviária, com derrota por 2x0 em jogo único. Desta vez, o Tricolor alcança a mesma fase sem nenhum tropeço, o que faz desta a campanha mais sólida da sua história na Copa do Brasil.

Só com a vaga na semifinal, o clube já garantiu R$ 140 mil em premiação. A outra vaga na decisão será disputada entre Internacional e Red Bull Bragantino. A final, também em jogos de ida e volta, está prevista para os dias 11 e 15 de novembro.

Confira as datas

  • Ida: Bahia x Flamengo, terça-feira (3/11), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador
  • Volta: Flamengo x Bahia, sábado (7/11), às 21h30, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

Tags:

Bahia Flamengo Copa do Brasil Futebol Feminino

Mais recentes

Imagem - Flamengo ainda pode ir à final da Libertadores? Detalhe em decisão da Justiça ameaça o Estudiantes

Flamengo ainda pode ir à final da Libertadores? Detalhe em decisão da Justiça ameaça o Estudiantes
Imagem - Entenda como um meme fez Mbappé perder patrocinadores e tirar a LaLiga da TV chinesa

Entenda como um meme fez Mbappé perder patrocinadores e tirar a LaLiga da TV chinesa
Imagem - Em crise, Coritiba demite Fernando Seabra antes de enfrentar o Vitória

Em crise, Coritiba demite Fernando Seabra antes de enfrentar o Vitória