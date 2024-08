CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia entra na reta final da preparação para o confronto com o Fluminense

Tricolor terá reforço na defesa para o jogo no Maracanã

O Bahia entrou na reta final da preparação para o confronto com o Fluminense, neste domingo (4), às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (2), o tricolor fez o penúltimo treino antes do confronto.