MATEMÁTICA TRICOLOR

Bahia está a oito pontos de um recorde histórico no Brasileirão; entenda a conta

Com 53 pontos e cinco jogos pela frente, Esquadrão precisa de oito para superar a marca de 2025

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 14:48

Rogério Ceni, técnico do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O triunfo por 3x2 sobre o São Paulo na rodada passada ajudou a aliviar o clima entre o Bahia e a torcida, que estava na bronca com o time pelo desempenho recente e pelas polêmicas envolvendo o elenco na semana passada. Ainda assim, boa parte dos tricolores seguem mordidos com um ano abaixo das expectativas, marcado pelas eliminações precoces na Libertadores, ainda na fase preliminar, e na Copa do Brasil. Mas, por mais que se esperasse mais, o Esquadrão está no caminho para fazer a melhor campanha de sua história na Série A na era dos pontos corridos.

A conta do recorde

Os três pontos conquistados diante do tricolor paulista levaram o clube aos 53, e o time já iguala a pontuação de 2024, quando terminou em 8º lugar. Aquela é, até aqui, a segunda melhor campanha do Bahia nos pontos corridos. A melhor é a do ano passado, quando o time somou 60 pontos e terminou em 7º.

Para bater o próprio recorde pelo terceiro ano seguido, o Esquadrão só precisa manter, nas cinco rodadas finais, o desempenho que teve ao longo do campeonato. Se repetir os 53,5% de aproveitamento contra Cruzeiro, Grêmio, Coritiba, Botafogo e Atlético-MG, o time somará 8 dos 15 pontos em disputa, o equivalente a duas vitórias, dois empates e uma derrota. Assim, fecharia a competição com 61 pontos. Com sete, igualaria a marca de 2025.

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG 1 de 20

Recorde pode não bastar

Mesmo sendo um recorde, essa pontuação não garantiria o principal objetivo da temporada: uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. Pelo regulamento atual, só os quatro primeiros colocados têm vaga direta garantida, e o 5º vai para a fase preliminar. Desde 2006, quando a Série A passou a ter 20 clubes, a média de pontos do 4º colocado é de 64. Só em quatro ocasiões um time terminou nessa posição com 61 pontos ou menos.

O alento para o Esquadrão é que o atual G-5 ainda pode crescer. As vagas da Copa do Brasil, que neste ano classifica campeão e vice, e as dos títulos continentais podem ser repassadas à tabela do Brasileirão quando caem com clubes já classificados. O regulamento permite que a zona chegue a um G-9, com sete vagas diretas.

Nesse cenário, os 61 pontos deixariam o Bahia em boas condições de brigar pelo 5º lugar. Nas 20 edições com o formato atual de disputa, essa pontuação teria sido suficiente para terminar ao menos em 5º em 10 delas. Desde 2022, porém, não tem bastado. Pelos cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, o Bahia tem hoje 44,3% de chance de terminar o Brasileirão em zona de classificação para a Libertadores, atrás de Athletico-PR (69,6%) e Fluminense (67,3%), que somam um ponto a mais.

Confronto direto no Mineirão

Sem querer depender de terceiros, o Esquadrão sabe que precisa somar o máximo de pontos nesta reta final. Foi com esse objetivo que o time voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira (2), feriado de Finados, no CT Evaristo de Macedo, de olho no confronto direto com o Cruzeiro, terceiro colocado com 57 pontos.