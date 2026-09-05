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Bahia está definido para encarar o Bragantino sem novidades; veja a escalação

Equipes se enfrentam às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15:06

Bahia
Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia está definido para encarar o RB Bragantino logo mais, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por duas vitórias consecutivas, contra Vitória e Internacional, o técnico Rogério Ceni decidiu manter a formação que vem dando resultado e vai repetir a escalação titular pela terceira rodada seguida.

Em busca de uma vaga no G-4, o Esquadrão vai a campo com: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
1 de 25
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

As principais novidades do Bahia estão no banco de reservas. Jean Lucas, que cumpriu suspensão na rodada passada, e Everton Ribeiro, recuperado de dores na região lombar, voltam a ficar à disposição de Rogério Ceni.

Além da dupla de meio-campistas, o treinador tricolor terá como opções Marcos Vitor, Kanu, Zé Guilherme, Caio Alexandre, Michel Araújo, Ruan Pablo, Kauê Furquim e Willian José para possíveis mudanças ao longo da partida.

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O Bahia ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 40 pontos, e pode terminar a rodada no G-4. Para isso, precisa vencer o Bragantino e torcer para que o Fluminense, atual quarto colocado, com 42 pontos, não consiga derrotar o Vasco. As equipes se enfrentam mais tarde, às 21h, no Maracanã.

Tags:

Bahia Brasileirão Bragantino

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