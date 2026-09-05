ESQUADRÃO PRONTO

Bahia está definido para encarar o Bragantino sem novidades; veja a escalação

Equipes se enfrentam às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15:06

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia está definido para encarar o RB Bragantino logo mais, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por duas vitórias consecutivas, contra Vitória e Internacional, o técnico Rogério Ceni decidiu manter a formação que vem dando resultado e vai repetir a escalação titular pela terceira rodada seguida.

Em busca de uma vaga no G-4, o Esquadrão vai a campo com: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 25

As principais novidades do Bahia estão no banco de reservas. Jean Lucas, que cumpriu suspensão na rodada passada, e Everton Ribeiro, recuperado de dores na região lombar, voltam a ficar à disposição de Rogério Ceni.

Além da dupla de meio-campistas, o treinador tricolor terá como opções Marcos Vitor, Kanu, Zé Guilherme, Caio Alexandre, Michel Araújo, Ruan Pablo, Kauê Furquim e Willian José para possíveis mudanças ao longo da partida.