Bahia está definido para encarar o Bragantino sem novidades; veja a escalação

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Pedro Carreiro
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15:06
O Bahia está definido para encarar o RB Bragantino logo mais, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por duas vitórias consecutivas, contra Vitória e Internacional, o técnico Rogério Ceni decidiu manter a formação que vem dando resultado e vai repetir a escalação titular pela terceira rodada seguida.
Em busca de uma vaga no G-4, o Esquadrão vai a campo com: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.
Campanha do Bahia na Série A
As principais novidades do Bahia estão no banco de reservas. Jean Lucas, que cumpriu suspensão na rodada passada, e Everton Ribeiro, recuperado de dores na região lombar, voltam a ficar à disposição de Rogério Ceni.
Além da dupla de meio-campistas, o treinador tricolor terá como opções Marcos Vitor, Kanu, Zé Guilherme, Caio Alexandre, Michel Araújo, Ruan Pablo, Kauê Furquim e Willian José para possíveis mudanças ao longo da partida.
O Bahia ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 40 pontos, e pode terminar a rodada no G-4. Para isso, precisa vencer o Bragantino e torcer para que o Fluminense, atual quarto colocado, com 42 pontos, não consiga derrotar o Vasco. As equipes se enfrentam mais tarde, às 21h, no Maracanã.