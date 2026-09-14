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Bahia está escalado contra o Remo com duas mudanças no time titular; veja o time

Equipes se enfrentam às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:17

Bahia
Bahia Crédito: Catarina Brandão/ECB

O Bahia está escalado para enfrentar o Remo nesta segunda-feira (14), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por três vitórias consecutivas, sobre Vitória, Internacional e RB Bragantino, o Esquadrão vai manter praticamente a mesma formação das últimas rodadas e pode entrar no G-4 em caso de novo triunfo.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Letícia Mertins/ECB
1 de 26
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Rogério Ceni promoveu apenas duas mudanças na equipe titular, ambas por necessidade. Na defesa, Kanu ocupa a vaga de Ramos Mingo, negociado com o futebol mexicano. Já no meio-campo, Jean Lucas entra no lugar de Erick, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Com isso, o Bahia começa a partida com Ronaldo; Román Gomez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.

Ceni ainda não poderá contar com Michel Araújo, que sofreu uma lesão na coxa e virou desfalque de última hora. O goleiro Léo Vieira, por sua vez, segue em recuperação de uma lesão no joelho, assim como o ponta Sanabria.

No banco de reservas, o treinador terá opções como Zé Guilherme, Marcos Victor, Marco Moreno, Caio Alexandre, David Martins, Pedrinho, Everton Ribeiro, Ademir, Everaldo, Willian e Ruan Pablo para modificar a equipe ao longo da partida.

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Com 42 pontos, o Bahia ocupa a quinta colocação e pode terminar a rodada no G-4. Para isso, precisa vencer o Remo e ultrapassar o Fluminense, que perdeu na rodada e tem 44 pontos. Um triunfo também faria o Esquadrão igualar a pontuação do Athletico-PR, terceiro colocado com 45 pontos.

Tags:

Bahia Brasileirão Remo

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