ESQUADRÃO DEFINIDO

Bahia está escalado contra o Remo com duas mudanças no time titular; veja o time

Equipes se enfrentam às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:17

Bahia Crédito: Catarina Brandão/ECB

O Bahia está escalado para enfrentar o Remo nesta segunda-feira (14), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por três vitórias consecutivas, sobre Vitória, Internacional e RB Bragantino, o Esquadrão vai manter praticamente a mesma formação das últimas rodadas e pode entrar no G-4 em caso de novo triunfo.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 26

Rogério Ceni promoveu apenas duas mudanças na equipe titular, ambas por necessidade. Na defesa, Kanu ocupa a vaga de Ramos Mingo, negociado com o futebol mexicano. Já no meio-campo, Jean Lucas entra no lugar de Erick, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Com isso, o Bahia começa a partida com Ronaldo; Román Gomez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.

Ceni ainda não poderá contar com Michel Araújo, que sofreu uma lesão na coxa e virou desfalque de última hora. O goleiro Léo Vieira, por sua vez, segue em recuperação de uma lesão no joelho, assim como o ponta Sanabria.

No banco de reservas, o treinador terá opções como Zé Guilherme, Marcos Victor, Marco Moreno, Caio Alexandre, David Martins, Pedrinho, Everton Ribeiro, Ademir, Everaldo, Willian e Ruan Pablo para modificar a equipe ao longo da partida.