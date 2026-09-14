Bahia está escalado contra o Remo com três mudanças no time titular; veja o time

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Pedro Carreiro
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:17
O Bahia está escalado para enfrentar o Remo nesta segunda-feira (14), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por três vitórias consecutivas, sobre Vitória, Internacional e RB Bragantino, o Esquadrão vai manter praticamente a mesma formação das últimas rodadas e pode entrar no G-4 em caso de novo triunfo.
Campanha do Bahia na Série A
Rogério Ceni promoveu apenas três mudanças na equipe titular, duas por necessidade e uma por opção. Na defesa, Kanu ocupa a vaga de Ramos Mingo, negociado com o futebol mexicano, e Marcos Victor recebe uma chance no lugar de Roman Gomez. Já no meio-campo, Jean Lucas entra no lugar de Erick, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
Com isso, o Bahia começa a partida com Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.
Ceni ainda não poderá contar com Michel Araújo, que sofreu uma lesão na coxa e virou desfalque de última hora. O goleiro Léo Vieira, por sua vez, segue em recuperação de uma lesão no joelho, assim como o ponta Sanabria.
No banco de reservas, o treinador terá opções como Zé Guilherme, Marcos Victor, Marco Moreno, Caio Alexandre, David Martins, Pedrinho, Everton Ribeiro, Ademir, Everaldo, Willian e Ruan Pablo para modificar a equipe ao longo da partida.
Com 42 pontos, o Bahia ocupa a quinta colocação e pode terminar a rodada no G-4. Para isso, precisa vencer o Remo e ultrapassar o Fluminense, que perdeu na rodada e tem 44 pontos. Um triunfo também faria o Esquadrão igualar a pontuação do Athletico-PR, terceiro colocado com 45 pontos.