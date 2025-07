TIME DEFINIDO

Bahia está escalado para encarar o Fortaleza com Jean Lucas entre os titulares

Volante ganha efeito suspensivo e reforça o Tricolor na Arena Castelão

O Bahia está definido para enfrentar o Fortaleza neste domingo, às 16h, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade na escalação é a presença do volante Jean Lucas, liberado para jogar após o clube conseguir um efeito suspensivo da punição imposta pelo STJD por agressão ao jogador Baralhas, no último Ba-Vi . >

Outra alteração na equipe titular é a entrada de Ademir no lugar de Cauly. Já Lucho Rodríguez permanece entre os onze, uma vez que Willian José ainda não se recuperou de lesão. No mais, o técnico Rogério Ceni manda a campo o que tem de melhor disponível.>

O Tricolor ocupa atualmente a 4ª colocação da Série A, com 24 pontos, e busca manter a sequência positiva de três vitórias seguidas para continuar subindo na tabela. Do outro lado, o Fortaleza, em 19º lugar com 10 pontos, tentará aproveitar o mando de campo para iniciar uma reação e sair da zona de rebaixamento. A expectativa é de um jogo intenso e disputado no Castelão.>