Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia está há um mês sem vencer e é o time com mais empates no Brasileirão

Tricolor empatou os últimos cinco jogos no Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18:10

Bahia está um m
Bahia está um m Crédito: Catarina Brandão/ECB

Com o empate em 3x3 contra a Chapecoense, em que esteve à frente do placar em três oportunidades, na Arena Condá, no último domingo (16), pela 23ª rodada do Brasileirão, o Bahia chegou ao sétimo jogo sem perder, mas a torcida tricolor está longe de estar contente com essa sequência invicta.

Embora não perca há sete jogos, o Esquadrão vem de cinco empates seguidos e venceu pela última vez há exatamente um mês, por 2x0 contra a própria Chapecoense, no dia 17 de julho, no primeiro jogo após a pausa para a Copa do Mundo, em partida adiada da 4ª rodada da competição.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
1 de 23
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

O novo empate contra a Chape fez com que o time se isolasse ainda mais no posto de equipe com mais empates na Série A do Campeonato Brasileiro, com 10 igualdades. O Bahia já superou a quantidade de empates que teve nas últimas três edições do certame, faltando ainda 15 rodadas a serem disputadas na atual edição.

Além de assumir a liderança dessa estatística incômoda, a sequência de empates contra Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Vasco e Chapecoense fez com que o Bahia perdesse várias oportunidades e se distanciasse do G-4.

Agora, o time está na 6ª colocação, com 34 pontos, quatro atrás do Fluminense, equipe que abre a zona de classificação direta para a Libertadores. O Esquadrão ainda pode ser ultrapassado por Bragantino e Atlético-MG, que têm 32 pontos, mas um jogo a menos em relação ao Bahia.

Leia mais

Imagem - Novas regras de arbitragem CBF aumentam tempo de bola rolando no Brasileirão; veja como Bahia e Vitória foram afetados

Novas regras de arbitragem CBF aumentam tempo de bola rolando no Brasileirão; veja como Bahia e Vitória foram afetados

Imagem - Ceni admite falhas defensivas do Bahia após empate com a Chapecoense: “Um pesadelo”

Ceni admite falhas defensivas do Bahia após empate com a Chapecoense: “Um pesadelo”

Imagem - Zagueiro do Bahia passou mal em campo e vomitou durante empate com a Chapecoense

Zagueiro do Bahia passou mal em campo e vomitou durante empate com a Chapecoense

Desconexão com a torcida?

O desempenho recente da equipe tem despertado a indignação da torcida tricolor. Nos últimos jogos na Fonte Nova, as vaias foram frequentes, especialmente após o apito final. Já no último jogo contra a Chapecoense, os jogadores não foram cumprimentar os torcedores que marcaram presença em Chapecó para apoiar o time. Apesar dos episódios recentes entre torcida e elenco, o técnico Rogério Ceni negou qualquer tipo de desconexão entre time e torcida.

"Tinha bastante gente, 200, 300 torcedores. Não prestei atenção. Sei que os jogadores vão até a torcida e agradecem. Sempre uma pressão muito grande entregar resultado na Fonte Nova, quando vêm as vaias, acontecem. E a gente entende o protesto do torcedor. Não acho que a falta de conexão está aí, a falta de conexão vem pela falta de resultado, isso causa, é natural", explicou o comandante tricolor.

"O resultado é a melhor coisa que existe para conectar torcedores com jogadores. O cara está exausto, cansado no campo. Não há desconexão, o cara também sente. Estar à frente do placar três vezes. A gente tenta se apegar a detalhes pequenos. Só é preciso vencer jogos. Não existe time com conexão sem não existir triunfos", completou.

Agora, o Bahia terá pela frente um confronto que pode melhorar a relação com a torcida ou piorá-la ainda mais: um clássico Ba-Vi. O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo domingo (23), às 16h, para encarar o grande rival fora de casa, no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Tags:

Bahia Brasileirão

Mais recentes

Imagem - EA FC 27 divulga maiores ratings; Mbappé e Haaland lideram e Vini Jr. fica fora do top 10

EA FC 27 divulga maiores ratings; Mbappé e Haaland lideram e Vini Jr. fica fora do top 10
Imagem - Vitória tem melhor aproveitamento como mandante do Brasileirão; veja os números

Vitória tem melhor aproveitamento como mandante do Brasileirão; veja os números
Imagem - Novas regras de arbitragem CBF aumentam tempo de bola rolando no Brasileirão; veja como Bahia e Vitória foram afetados

Novas regras de arbitragem CBF aumentam tempo de bola rolando no Brasileirão; veja como Bahia e Vitória foram afetados