NADA DE TRIUNFOS

Bahia está há um mês sem vencer e é o time com mais empates no Brasileirão

Tricolor empatou os últimos cinco jogos no Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18:10

Bahia está um m Crédito: Catarina Brandão/ECB

Com o empate em 3x3 contra a Chapecoense, em que esteve à frente do placar em três oportunidades, na Arena Condá, no último domingo (16), pela 23ª rodada do Brasileirão, o Bahia chegou ao sétimo jogo sem perder, mas a torcida tricolor está longe de estar contente com essa sequência invicta.

Embora não perca há sete jogos, o Esquadrão vem de cinco empates seguidos e venceu pela última vez há exatamente um mês, por 2x0 contra a própria Chapecoense, no dia 17 de julho, no primeiro jogo após a pausa para a Copa do Mundo, em partida adiada da 4ª rodada da competição.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 23

O novo empate contra a Chape fez com que o time se isolasse ainda mais no posto de equipe com mais empates na Série A do Campeonato Brasileiro, com 10 igualdades. O Bahia já superou a quantidade de empates que teve nas últimas três edições do certame, faltando ainda 15 rodadas a serem disputadas na atual edição.

Além de assumir a liderança dessa estatística incômoda, a sequência de empates contra Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Vasco e Chapecoense fez com que o Bahia perdesse várias oportunidades e se distanciasse do G-4.

Agora, o time está na 6ª colocação, com 34 pontos, quatro atrás do Fluminense, equipe que abre a zona de classificação direta para a Libertadores. O Esquadrão ainda pode ser ultrapassado por Bragantino e Atlético-MG, que têm 32 pontos, mas um jogo a menos em relação ao Bahia.

Desconexão com a torcida?

O desempenho recente da equipe tem despertado a indignação da torcida tricolor. Nos últimos jogos na Fonte Nova, as vaias foram frequentes, especialmente após o apito final. Já no último jogo contra a Chapecoense, os jogadores não foram cumprimentar os torcedores que marcaram presença em Chapecó para apoiar o time. Apesar dos episódios recentes entre torcida e elenco, o técnico Rogério Ceni negou qualquer tipo de desconexão entre time e torcida.

"Tinha bastante gente, 200, 300 torcedores. Não prestei atenção. Sei que os jogadores vão até a torcida e agradecem. Sempre uma pressão muito grande entregar resultado na Fonte Nova, quando vêm as vaias, acontecem. E a gente entende o protesto do torcedor. Não acho que a falta de conexão está aí, a falta de conexão vem pela falta de resultado, isso causa, é natural", explicou o comandante tricolor.

"O resultado é a melhor coisa que existe para conectar torcedores com jogadores. O cara está exausto, cansado no campo. Não há desconexão, o cara também sente. Estar à frente do placar três vezes. A gente tenta se apegar a detalhes pequenos. Só é preciso vencer jogos. Não existe time com conexão sem não existir triunfos", completou.