O Bahia está pronto para decisão nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (11), o tricolor realizou o último treino antes da partida contra o Grêmio, marcada para esta quarta-feira (12), às 19h, em Porto Alegre. O Esquadrão terá mudanças.



O Bahia tem desfalques em pelo menos três posições. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral esquerdo Chávez está fora do jogo. Ryan ficará com a vaga. Já o meia Thaciano e o atacante Mingotti não podem defender o clube na Copa do Brasil pois disputaram o torneio por outras equipes.