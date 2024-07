PREPARAÇÃO CONCLUÍDA

Bahia está pronto para enfrentar o Athletico-PR; veja provável escalação

Tricolor treinou no CT do Palmeiras antes de duelo pelo Brasileirão

No CT da base do Palmeiras, em São Paulo, o técnico Rogério Ceni contou com todos os atletas e começou o dia com um treino técnico, seguido de um trabalho tático em campo reduzido no qual ajustou o posicionamento, posse de bola e a marcação pressão.