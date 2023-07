Bahia está pronto para pegar o Cuiabá; veja provável escalação

O Bahia está pronto para o confronto com o Cuiabá. Nesta sexta-feira (7), o tricolor realizou o último treino antes da partida deste sábado (8), às 16h, na Arena Pantanal.



Já em Cuiabá, o Esquadrão fez a preparação no estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra. Após um trabalho em campo reduzido, o técnico Renato Paiva escalou o time titular e fez ajustes táticos.



Para o confronto, o Bahia tem os desfalques do lateral Cicinho, suspenso, e o do meia Cauly, machucado. Por outro lado, Thaciano e Mingotti voltam após terem ficado fora contra o Grêmio, na Copa do Brasil.