Bahia está pronto para pegar o Grêmio; veja a provável escalação

Depois de uma semana de preparação, o Bahia está pronto para o confronto com o Grêmio. A partida será neste sábado (1º), às 18h30, na Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Na manhã desta sexta-feira (30), o Esquadrão realizou o último treino antes da partida. Depois de um vídeo no auditório, os jogadores foram para o campo e o técnico Renato Paiva montou a equipe titular e fez um trabalho tático no qual ajustou o time.



Contra o Grêmio, o Bahia tem o retorno de pelo menos três atletas: o goleiro Marcos Felipe e os atacantes Ademir e Everaldo. O zagueiro Raul Gustavo, que voltou a treinar com o elenco após cinco meses afastado por conta de uma lesão no joelho, tem chance de ser relacionado.