NOVIDADE PARA SÓCIOS

Bahia estreia sistema de pontos para organizar check-in de torcedores na Fonte Nova; entenda

Presença e tempo de associação influenciam para determinar quem terá prioridade

Carol Neves

Publicado em 20 de julho de 2025 às 09:03

Torcida do Bahia Crédito: Esporte Clube Bahia/Divulgação

A partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia vai adotar um novo sistema de prioridade para check-in de sócios torcedores. O modelo será inaugurado no jogo contra o Juventude, marcado para o domingo (27), e vale para os associados da categoria "Esquadrão na Fonte", com base em um ranking que leva em conta a assiduidade nos jogos e o tempo de associação. >

O novo sistema estabelece três níveis de prioridade. Os torcedores que somaram pelo menos oito pontos no ranking terão acesso antecipado ao check-in a partir desta segunda-feira (21). Na terça (22), será a vez de quem acumulou ao menos cinco pontos. Já na quarta-feira (23), o processo será liberado para os sócios com menos de cinco pontos.>

A pontuação leva em conta dois critérios principais: a frequência do torcedor nas últimas seis partidas do Bahia como mandante e o tempo de associação. Desde o jogo contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, esse histórico passou a ser monitorado. Também entram na conta os duelos contra São Paulo, Náutico, Fortaleza, Atlético-MG e América de Cali.>

Além do acesso escalonado ao check-in, o cronograma de venda de ingressos seguirá um calendário progressivo. Na quinta-feira (24), o processo será liberado para sócios do plano "Esquadrão de Aço". Já na sexta (25), será a vez do plano "Esquadrão da Sorte". O público geral poderá comprar a partir de sábado (26).>

Os associados podem consultar sua pontuação diretamente no Portal do Sócio, no site oficial www.socioesquadrao.com.br. O acesso à classificação está disponível em um botão localizado no menu lateral da página. Ali, é possível verificar a pontuação acumulada, os jogos contabilizados e o histórico de participação ao longo da temporada.>

Segundo o clube, o objetivo do ranking é valorizar a fidelidade do torcedor e organizar o acesso às partidas de forma mais justa para quem participa ativamente do calendário. Veja um tira-dúvidas feita pelo clube com os principais pontos do novo sistema:>

Fortaleza x Bahia 1 de 4

O que é o Ranking do Sócio?>

É um sistema de pontuação que define a fase de check-in dos Sócios Esquadrão nos jogos em que o Bahia atuar como mandante na Arena Fonte Nova, com base na frequência nas partidas e na antiguidade do sócio.>

Qual é o objetivo do Ranking do Sócio?>

Incentivar a presença no estádio, valorizar os sócios mais assíduos e antigos, aprimorar a experiência do torcedor e democratizar o acesso ao Plano Esquadrão na Fonte.>

Quando o sistema de pontuação começa a valer?>

A contagem de pontos começou a partir do jogo contra o Paysandu, pela Copa do Brasil.>

Como funciona a pontuação por antiguidade?>

Entre 1 e 2 anos de associação: 1 ponto no Ranking do Sócio>

Entre 3 e 5 anos de associação: 2 pontos no Ranking do Sócio>

Entre 6 e 10 anos de associação: 3 pontos no Ranking do Sócio>

A partir de 11 anos de associação: 4 pontos no Ranking do Sócio>

Se a minha associação for cancelada, a contagem da antiguidade vale a partir da primeira associação ou de quando me associar novamente?>

O sistema de pontuação do Ranking do Sócio considera a antiguidade a partir da data da nova associação. No entanto, caso o sócio esteja em atraso e regularize sua situação, quitando todas as mensalidades pendentes relativas à primeira associação, a contagem de antiguidade será considerada desde a data da primeira associação.>

Como funciona a pontuação por frequência?>

A cada partida frequentada, o sócio acumula 1 ponto. A pontuação por frequência é calculada com base nas últimas 6 partidas válidas para o check-in da partida respectiva. Sócios Centenário terão pontuação fixa por frequência de 10 pontos, independente da presença nos jogos.>

A pontuação pode diminuir?>

Sim. Como o cálculo é baseado nas últimas 6 partidas válidas para a pontuação, a ausência nos jogos pode reduzir a pontuação do sócio ao longo do tempo.>

Como será feita a divisão das prioridades de check-in?>

No primeiro momento:>

1ª Prioridade 1: Sócios que acumularam 8 ou mais pontos>

2ª Prioridade 2: Sócios que acumularam 5 ou mais pontos>

3ª Prioridade: Sócios que acumularam 4 ou menos pontos>

Os sócios da fase 3 de check-in ainda terão ingressos disponíveis?>

Sim. A previsão é de que ainda haja ingressos, mesmo para os sócios que realizarem o checki-in na 3ª prioridade. A expectativa é de que, na maioria dos jogos, as vagas permaneçam disponíveis inclusive após o encerramento do período de check-in, como já ocorre atualmente.>

Onde o sócio poderá acompanhar sua pontuação?>

Na área do sócio do site Oficial do Sócio Esquadrão (https://www.socioesquadrao.com.br/) haverá um espaço exclusivo para acompanhar a pontuação atualizada, bem como as regras e informações do Ranking do Sócio.>

Em quanto tempo a pontuação por frequência será atualizada?>