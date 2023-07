Titular da defesa do Bahia, o zagueiro Kanu será adquirido em definitivo pelo Esquadrão. O clube baiano entrou em acordo com o Botafogo, dono dos direitos econômicos do atleta, e exercerá a opção de compra. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo CORREIO.



No acordo, o Bahia pagará cerca de R$ 10 milhões pelo zagueiro. Kanu tem contrato de empréstimo com o tricolor até o final da atual temporada e assinará um novo vínculo por quatro anos.