Atacante Luciano Juba tem pré-contrato assinado com o Bahia. Crédito: Anderson Stevens/Sport

O Bahia apresentou uma proposta ao Sport e espera contar com o meia-atacante Luciano Juba nos próximos dias. O CORREIO apurou que as partes seguem em negociação e que a decisão está nas mãos do clube pernambucano.



Juba tem contrato com o Sport até o fim de agosto e assinou um pré-contrato para defender o Bahia a partir de 1º de setembro. A intenção do tricolor, no entanto, é antecipar a chegada do jogador.



O Esquadrão vem sofrendo com desfalques no ataque. Biel e Jacaré estão lesionados e só devem ficar à disposição no início do próximo mês.

Caso o Sport não aceite a oferta financeira que foi apresentada pelo Bahia, perderá o jogador de graça ao final do contrato. Diante da situação, o Leão da Ilha pode ceder e liberar o atleta.

Aos 23 anos, Luciano Juba é um dos destaques do Sport. Na atual temporada ele marcou 19 gols e deu 15 assistências. Desde que o Bahia assinou um pré-contrato com o jogador, a diretoria do Sport adotou o discurso de que contaria com Juba até o fim do contrato e levantou até a possibilidade de renovação até o fim da temporada.

No entanto, nas últimas semanas o presidente do Leão da Ilha, Yuri Romão, admitiu a existência do vínculo do meia-atacante com o Bahia e chegou a falar que o tricolor poderia "se sensibilizar" para deixar o atleta terminar o ano no time rubro-negro.

"Sou pragmático, não é fácil. Nunca houve (ofertas de outros clubes). Só teve um clube lá atrás e depois o Bahia. A ideia é mantê-lo até o final do ano. Tem contrato até o final de agosto, quando a janela estará fechada. Então a possibilidade de ele não jogar mais esse ano no Brasil é enorme. A ideia é que ele permaneça e depois se apresente ao Bahia", disse o presidente do Leão.

"Eu acho que, quem sabe, a própria equipe baiana, os empresários, se sensibilizem e fechem esse acordo com a gente", completou.

Apesar do clube pernambucano entender que o jogador não poderá defender outra equipe a partir de setembro, por conta do fechamento da janela, a CBF deu o aval para que o tricolor inscreva o jogador.