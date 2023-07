O Bahia apresentou uma proposta para pagar de uma só vez toda a dívida trabalhista que possui no Acórdão Global firmado com a 5ª Região do Tribunal de Justiça do Trabalho da Bahia (TRT).



De acordo com o órgão, a oferta de quitação antecipada do tricolor prevê um deságio de 20% nos casos que já estão presentes no Acórdão. A reunião aconteceu na última segunda-feira (3), no Centro de Conciliação de 2º Grau do TRT.



A ideia do Bahia é fazer o pagamento até o dia 21 de agosto. Após a apresentação da proposta, antigos funcionários que fazem parte da lista de credores precisam manifestar interesse se aceitam receber os valores de forma antecipada com o desconto.