Bahia faz treino tático antes de pegar o América-MG

O Bahia segue em preparação para o confronto com o América-MG. A partida será neste domingo (6), às 18h30, na Fonte Nova, pela 18ª rodada do Brasileirão. Na manhã desta sexta-feira (4), o tricolor realizou o penúltimo treino antes do embate.



Depois de um trabalho físico na academia, os jogadores participaram de um treino técnico composto por dois times e dois coringas. Na sequência, Paiva fez um exercício de construção ofensivas e finalizações.