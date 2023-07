Bahia faz treino tático antes de pegar São Paulo pelo Brasileirão

O Bahia segue em preparação para o confronto com o São Paulo. Na manhã desta quinta-feira (27), o tricolor voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo. O grupo ganhou o reforço do atacante Rafael Ratão.



Recém contratado, Ratão participou normalmente do treino. Ele estava realizando a pré-temporada com Toulouse e depende apenas da regularização para ficar à disposição do técnico Renato Paiva.



Em campo, Paiva comandou um treino técnico no qual o elenco foi dividido em três times e um coringa. Os jogadores também aprimoraram as finalizações.