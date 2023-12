Bahia faz treino técnico de olho no América-MG; Ademir segue fora

O elenco do Bahia participou de mais um treino de olho no decisivo jogo contra o América-MG, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (1ª), a equipe tricolor teve dia de trabalho tático no CT Evaristo de Macedo. Com dores no ombro, o atacante Ademir seguiu o tratamento na fisioterapia. Ele é dúvida para a partida, que acontece neste domingo (3).



Antes de irem ao gramado, os jogadores assistiram a um vídeo no auditório com informações sobre o adversário mineiro. Em seguida, os atletas foram ao campo 2 para os trabalhos com bola.